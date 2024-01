Il calciomercato di gennaio sta per iniziare e arrivano già le prime decisioni forti, anche in ottica Roma

Settima con cinque punti di svantaggio dal quarto posto, la Roma ha iniziato a preparare la sfida di mercoledì 3 gennaio contro la Cremonese tra mille incertezze di formazione, legate soprattutto al calciomercato. Decisiva per l’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia, la partita contro i grigiorossi verrà affrontata con due soli centrali di ruolo. A men che non arrivi un rinforzo in queste ore, José Mourinho avrà a disposizione solo Gianluca Mancini e Diego Llorente.

Con Chris Smalling ancora ai box e Evan Ndicka partito per la Coppa d’Africa, lo Special One spera di riavere tra i convocati Marash Kumbulla. Ma a tenere banco in casa giallorossa è anche la questione attaccante. È di queste ore la notizia della richiesta ufficiale dell’Iran alla Roma di lasciar partire Sardar Azmoun per la Coppa d’Asia, che inizierà il 12 gennaio. L’attaccante giallorosso è in rotta con le istituzioni iraniane. Quando è arrivato nella Capitale, l’ex Zenit aveva detto di non essere intenzionato a rispondere ad un’eventuale convocazione. Il coinvolgimento della FIFA potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, ultimatum e niente ritiro per il bomber

Va da sé che l’eventuale partenza di Azmoun complicherebbe anche i piani in uscita di Tiago Pinto. A Trigoria sono infatti pronti a prendere in considerazione eventuali offerte per Andrea Belotti, ma lo scenario internazionale potrebbe cambiare i piani. Il Gallo nelle scorse settimane è stato accostato anche al Palmeiras, al pari di un obiettivo giallorosso: Marcos Leonardo.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tuttavia, il Santos e il calciatore continuano a privilegiare un trasferimento in Europa. Seguito da diverse squadre inglesi, spagnole e tedesche, ma accostato anche alla Fiorentina di recente, il 20enne brasiliano, stando alle informazioni in nostro possesso, sta valutando insieme al club l’ipotesi di non andare in ritiro con il Peixe. L’intenzione di tutti è quella di trovare una sistemazione europea entro i prossimi 10-15 giorni e di prendere in considerazioni ipotesi diverse dal Veccho Continente solo in un secondo momento.