Capodanno bollente: l’Arabia ribalta la Roma, svolta improvvisa nell’affare

Calciomercato Roma, capodanno bollente per l’Arabia Saudita che fa sul serio sul giocatore che interessa anche ai giallorossi

Già dalla scorsa estate abbiamo visto come l’Arabia Saudita sia in grado di attirare i migliori giocatori europei: un campionato in evoluzione, una montagna di soldi, molti benefit e la certezza di andare lì non solo a giocare con una pressione diversa, ma anche di essere sempre al centro delle attenzioni di tutti. Non solo i “vecchi”, quelli che ormai sono a fine carriera e vanno per la pensione dorata, ma anche molti giocatori giovani hanno preso la via araba. E molti altri lo potrebbero fare.

Il discorso ovviamente che andiamo a fare tocca da vicino anche la Roma. Che adesso, per prendere un giocatore, non solo deve guardarsi da quelle che sono le potenziali rivali in Europa, ma anche da quelle che arrivano dall’altra parte del Mondo. Si complicano quindi le cose, non c’è dubbio. E andiamo a vedere quello che il giornalista Rudy Galetti ha scritto sul proprio profilo X.

Calciomercato Roma, l’Al Hilal forte su Lucas

Su Ayrton Lucas, esterno difensivo del Flamengo, ci sarebbe anche l’Al Hilal di Jorge Jesus. Il difensore è stato accostato alla Roma in diverse circostanze e sicuramente il suo profilo è uno di quelli che piace a Tiago Pinto. Non si parla di una vera e proprio trattativa almeno per ora, ma di un forte interesse della formazione che al momento, nella Saudi Pro League, è davanti a tutti e che vuole vincere il campionato.

Jesus, tecnico esperto, sa che per rimanere davanti serve gente pronta all’uso – si rinforzeranno un poco tutte nelle prossime settimane – ha messo come primo obiettivo appunto Lucas. La situazione, scrive ancora Galetti, è in continua evoluzione. E come detto per la Roma la strada si complica davvero.