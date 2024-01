Colpo in difesa, firma gratis con la Roma: via libera anticipato

Calciomercato Roma, via libera gratis per il colpo in difesa: hanno già deciso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le vicende destinate a rappresentare motivo di interesse e discussione in casa Roma restano numerose, alla luce delle plurime esigenze che si registrano tra le fila giallorosse in una fase importante e potenzialmente decisiva, da plurimi punti di vista. Da un lato, l’attuale stagione si trova in una parentesi che costringe la squadra a mantenere alta e vivida l’attenzione, considerando i numerosi scontri diretti che continueranno a frapporsi sulla strada di Lukaku e colleghi anche nelle prossime settimane.

Parallelamente all’evoluzione di un ciclo di impegni che terminerà con Atalanta e Milan dopo circa un mese di incroci delicati e importantissimi, come noto, anche le dinamiche di calciomercato avranno un peso e un’importanza tutt’altro che trascurabili. Dalle scelte e le mosse di Tiago Pinto, infatti, potrebbero dipendere numerosi aspetti e fattori relativi al rendimento della rosa di Mourinho in questa seconda parte di stagione, non poco ricca di impegni, in campo nazionale e continentale.

Calciomercato Roma, via libera gratis per Dier: glielo hanno già detto

Poter disporre di una rosa al completo e qualitativamente soddisfacente i criteri e le esigenze di Mourinho sarebbe un coadiuvante tutt’altro che trascurabile, dipendente sia dalle fortunate condizioni di chi sia attualmente a disposizione del mister, sia dalle possibili integrazioni che Pinto e colleghi potrebbero concretizzare in questo mese di gennaio appena iniziato.

Le parole spese dal tecnico, unitamente alle defezioni palesemente emerse in questi mesi, lasciano intendere come la priorità resti legata all’arrivo di almeno un volto nuovo in difesa, per la quale, non casualmente, si sta considerando un corpo di nomi di varia natura ed entità. Da tempo, tra i vari, si parla anche di Eric Dier del Tottenham, in scadenza nel 2024 e la cui saggezza ed esperienza, unitamente alla situazione contrattuale, ha attirato molteplici interessi in Europa.

Stando a quanto appreso da Football Insider, Dier sarebbe totalmente ignorato da Postecoglou, motivo per il quale il club avrebbe comunicato al giocatore di cercarsi un nuovo club, dicendosi disposto a lasciarlo partire gratis già a gennaio. Un via libera importante, con gli Spurs che, con sei mesi di anticipo, potrebbero salutare il difensore e, consciamente, rinunciare a qualsivoglia tipo di incasso.