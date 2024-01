Doppie visite mediche, nuovo colpo di scena: last minute Roma

Doppio innesto contro la Roma, le visite mediche le hanno superate entrambi e sono a disposizione. Ecco le novità

Non solo il colpo di mercato prima della Roma. Ma anche un recupero ufficiale visto che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto dopo il problema fisico accusato durante il riscaldamento nell’ultimo match di campionato, hanno escluso delle lesioni. Insomma, per Gasperini, in vista della gara contro la Roma di domenica sera all’Olimpico arrivano solo buone notizie.

Sì, perché i bergamaschi nelle prossime ore ufficializzeranno l’acquisto di Hien dal Verona – il giocatore ha sostenuto oggi le visite mediche – e, secondo quanto riportato dall’Ansa proprio in queste ore, il tecnico in vista della ripresa del campionato, ma non per la Coppa Italia in programma in settimana, potrà anche contare sulle prestazioni di Scalvini.

Gasperini sorride, recupera anche Scalvini

“Gli esami hanno escluso lesioni per Giorgio Scalvini. Il ventenne difensore dell’Atalanta, costretto al forfait per un fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento della gara contro il Lecce, resta in dubbio per l’ottavo di Coppa Italia a Bergamo contro il Sassuolo di mercoledì prossimo. Le valutazioni clinico-strumentali per Scalvini hanno escluso la presenza di lesioni muscolari nella regione retto-adduttoria sinistra, dove aveva avvertito dolore nel riscaldamento contro il Lecce“.

Insomma, in poche parole, nessun problema serio per Scalvini che con ogni probabilità sarà disponibile per il match che mette in palio dei punti pesantissimi per l’Europa contro i giallorossi domenica sera. Perché quando le notizie arrivano in maniera positiva, poi è un continuo per le stesse. E Gasperini oggettivamente può sorridere, a differenza di quello che può fare Mourinho che dietro dovrà inventarsi qualcosa visto che Ndicka non ci sarà e visto che nessun difensore, almeno per il momento, è arrivato per mettersi a sua disposizione.