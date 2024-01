Dybala rossonero, il budget è quello giusto: trattativa “storica”

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala potrebbe vivere nuovi colpi di scena nei prossimi mesi. La situazione.

Tra i più pericolosi tra le fila della Roma all’Allianz Stadium, Paulo Dybala è stato l’ultimo ad arrendersi contro la Juventus. Protagonista di una prova importante sia da un punto di vista tecnico che carismatico, la Joya ha smaltito completamente i postumi dell’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per un paio di settimane.

Il rientro a pieno regime del numero 21 rappresenterà un aspetto di nevralgica importanza nell’economia della stagione giallorossa. L’attacco della Roma, infatti, ha dimostrato di non poter fare a meno delle giocate del suo calciatore più talentuoso. Allo stesso tempo, però, in questi giorni hanno ripreso quota le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante argentino, legato alla Roma non solo da un contratto in scadenza nel 2025, ma anche da una clausola rescissoria dal valore di 13 milioni di euro. Sebbene l’ex fantasista della Juventus abbia dichiarato a più riprese di essersi calato completamente nella nuova realtà, le ultime indiscrezioni sul suo futuro non possono non essere attenzionate.

Calciomercato Roma, dal Brasile: Dybala nel mirino del Flamengo

Dopo essere stato accostato a diversi club della Premier League la scorsa estate, Dybala avrebbe infatti calamitato l’attenzione di nuove pretendenti. L’ultima, in ordine di tempo, sarebbe il Flamengo.

Stando a quanto evidenziato dal portale Bolavip.com, infatti, il club Rubro-Negro avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Desideroso di accrescere il tasso tecnico del proprio reparto offensivo, il Flamengo avrebbe inserito Dybala nella propria lista dei desideri, dopo aver sondato profili come Leo Ortiz e Juninho Capixaba. Dopo aver raggiunto un accordo con il River Plate per la cessione di De La Cruz, il club brasiliano ha liberato spazio salariale da destinare ad un colpo importante per l’attacco. Sia pur suggestiva e non ancora destinata a tramutarsi in una trattativa concreta, l’opzione Dybala avrebbe cominciato a suggestionare le fantasie degli uomini mercato del Flamengo. Al momento, ricordiamolo, si tratta solo e soltanto di un’indiscrezione e nulla più.

Del resto, in questo genere di trattative è sempre la volontà del calciatore a fare la differenza e l’attaccante della Roma ha sempre messo i giallorossi in cima alla lista delle sue priorità.