Dal Sudamerica trapelano importanti novità: Roma indirettamente coinvolta. Per i giallorossi la strada è sempre più in salita: maxi intreccio in Serie A.

Pur offrendo una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, la Roma non è riuscita a fare punti all’Allianz Stadium. Il gol di Rabiot ha inferto una sconfitta amara agli uomini di Mourinho, che ora sono chiamati ad un pronto riscatto per non perdere ulteriori punti dal treno Champions.

Nel novero delle pretendenti ad un posto tra le prima quattro c’è anche la Fiorentina, con cui i giallorossi potrebbero dar vita ad un importante intreccio di calciomercato. Come rivelato anche da Bryan Cristante nella “pancia” dell’Allianz Stadium, per i giallorossi il mercato di riparazione potrebbe aiutare e non poco a puntellare un organico che soprattutto in difesa dovrà fare di necessità virtù. I fari del General Manager della Roma, però, saranno puntati anche su altri settori del campo. Pur non essendo una priorità, i risvolti nel reparto offensivo non possono non essere presi in considerazione. La posizione di Belotti, ad esempio, è ancora tutta decifrare. In entrata, inoltre, sembra essere sempre più lontano l’obiettivo estivo della scorsa estate Marcos Leonardo, per il quale ci sono degli aggiornamenti da non trascurare.

Calciomercato Roma, Belotti-Marcos Leonardo: la mossa della Fiorentina e la contro risposta del Palmeiras

A fare il punto della situazione sul futuro dell’attaccante del Santos ci ha pensato UOL Esporte. Secondo quanto riferito, nella lista delle pretendenti a Marcos Leonardo ci sarebbe anche la Fiorentina. I Viola, che non hanno mollato la pista che porta ad Andrea Belotti, avrebbero avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione che porterebbe il gioiello del Santos all’ombra della Fiesole.

L’intreccio, però, si arricchisce di nuovi dettagli da non trascurare. Stando alla medesima fonte, infatti, dopo i contatti portati avanti nelle ultime settimane, sarebbe il Palmeiras il club più vicino all’acquisto dell’attaccante brasiliano. Reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Santos, che però non è servita ad evitare la retrocessione del Peixe, il classe 2003 potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di non lasciare il Brasile, abbracciando il progetto del Santos. In questo modo, sia la Fiorentina che la Roma sarebbero tagliati fuori nella corsa a Marcos Leonardo, nel mirino anche di diversi club della Premier che per adesso non hanno avanzato proposte concrete. Staremo a vedere cosa succederà.