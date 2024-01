Infortunio Abraham, rientro saltato: la Roma ha deciso

Infortunio Abraham, rientro saltato e posizione già presa: la Roma ha deciso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il periodo ricco di festività e congedi da impegni lavorativi o scolastici non ha certamente toccato il mondo calcistico, che in queste settimane ha vissuto un’evoluzione importante e ricca di eventi, non solamente legati al calcio giocato. Se da un lato, in casa Roma, si è assistito all’entrata nel vivo di un vero e proprio tour de force di impegni, dall’altro, va evidenziato come, anche presso tante altre società, si è lavorato in vista di un calciomercato oggi ufficialmente entrato nel vivo.

Per tale motivo, dunque, da questo momento in poi, ogni singolo dettaglio potrebbe essere decisivo per sbloccare definitivamente trattative e catalizzare operazioni in entrata e in uscita. La Roma, dal proprio canto, è ben consapevole delle proprie esigenze e della necessità, ormai nota da mesi, di dover provare a consegnare nelle mani di Mourinho un volto nuovo in difesa, analizzando al contempo dinamiche ed evoluzioni che grandi ingerenze potrebbero avere anche in altri reparti, sia in entrata che in uscita.

Infortunio Abraham, rientro non prima di marzo: la posizione della Roma

In quel di Trigoria, però, restano accese e vivide tante altre vicende di vecchia data, con le quali gli addetti ai lavori dovranno fare i conti in vista di una parentesi stagionale che, a partire già da questi giorni, si appresta ad essere ricca di eventi, vicende e impegni. Avere una rosa al completo, qualitativa e numericamente soddisfacente potrebbe rappresentare una discriminante importante e, proprio da tale punto di vista, le notizie emerse nella prima mattinata dell’anno non possono essere ignorate.

Ci riferiamo, in particolare, a quanto raccontato in queste ore dalle penne de “La Gazzetta dello Sport“, che hanno evidenziato come il rientro di Tammy Abraham sia da procrastinarsi a marzo. Infortunatosi, come si ricorderà, nell’ultima gara della precedente stagione, il centravanti inglese rappresenterebbe un jolly importante per un reparto che, comunque, è molto meglio attrezzato rispetto agli altri.

Abraham, stando a quanto si legge, continua a lavorare quotidianamente per il recupero da un infortunio serio e complesso, legato non solo alle lesione del legamento crociato anteriore sinistro ma all’intero arto. Il rientro in gruppo, dunque, è preventivabile fra qualche mese, con messa totale a disposizione di Mourinho prima di marzo. La Roma, rispetto a tale situazione, continua a seguire un approccio di cautela, volto a evitare forzature e accelerazioni che rischierebbero di risultare controproducenti.