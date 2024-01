Via libera Roma, loro l’hanno già ceduto

Via libera Roma, da quelle parti hanno deciso che il suo tempo con la maglia della città è finito. Lo hanno cacciato dopo l’ultima prestazione

Una prestazione imbarazzante durata 45 minuti. Poi anche il tecnico si è reso conto dell’errore di mandarlo in campo dal primo minuto e ha deciso di lasciarlo negli spogliatoio. Diciamo che l’impatto nel massimo campionato inglese, per lui, non è stato dei migliori. In questa stagione ha messo a referto solo 14 presenze e più che altro sono stati degli spezzoni. Cosa di poco conto.

E alla fine del match, chiuso con una sconfitta che ha allontanato la squadra londinese dalla corsa alla Premier League proprio nell’ultimo dell’anno, i tifosi sui social si sono scatenati, scaricandolo con commenti anche molto forti. Uno dei più educati è stato quello che “un giocatore così lento non può giocare in Premier League”. Via libera per la Roma?

Via libera Roma, i tifosi “cedono” Kiwior

La domanda se continuare o meno ad avere Kiwior in rosa se la potrebbe porre anche l’Arsenal nel corso delle prossime settimane. La sconfitta con il Fulham ha messo in evidenza quelle che sono alcune problematiche di Kiwior che è stato impiegato come terzino sinistro e che è stato il colpevole del gol del pareggio dei padroni di casa che poi hanno ribaltato il match. I Gunners quindi potrebbero decidere di cedere – magari in prestito – l’ex Spezia, accostato alla Roma non solo adesso ma anche la scorsa estate, prima appunto di volare in Premier League.

Un elemento che a Mourinho farebbe comodissimo non solo per quello che è lo stato delle cose dentro Trigoria, con delle assenze pesanti nel pacchetto arretrato, ma anche perché il difensore conoscendo il campionato italiano non avrebbe nessun problema di ambientamento. Pronto all’uso, insomma. E magari l’operazione si potrebbe anche velocemente sbloccare.