Addio Dybala, la clausola inguaia la Roma: blitz da Madrid

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala è tornato un tema caldo con l’accento sulla clausola d’addio. Da Madrid preparano il blitz che mette all’angolo i giallorossi.

L’anno solare della Roma si è chiuso con l’amara sconfitta di misura in casa della Juventus. Paulo Dybala, grande ex di giornata, è stato tra i migliori in campo, dopo aver bruciato le tappe per esserci di fronte al suo ex pubblico. La stagione dell’attaccante argentino è stata fin qui martoriata dagli infortuni, costringendo José Mourinho a rinunciare in troppe occasioni alla coppia stellare formata con Romelu Lukaku. Ed il futuro dell’attaccante sudamericano è tornato un tema stringente in casa Roma, con la clausola che fa tremare Pinto a gennaio.

Dopo aver ritrovato il campo Paulo Dybala vuole tornare a guidare da protagonista la Roma nei prossimi mesi. I giallorossi torneranno in campo prima in Coppa Italia, poi nel doppio scontro con Atalanta e Milan in campionato. L’apporto dell’attaccante argentino sposta gli equilibri in campo per la squadra allenata da José Mourinho, che spera di essersi messo alle spalle i tanti guai fisici di questa stagione. Oltre alla condizioni fisica, in ottica calciomercato, a tenere su le spine la Roma è la clausola d’addio legata al contratto dell’attaccante argentino. E dalla Spagna trapela un nuovo assalto programmato a Paulo Dybala a gennaio, con il fattore clausola decisivo.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid piomba su Dybala: è l’erede di Griezmann

A mettere nei radar Paulo Dybala a gennaio, oltre alle big di Premier League, sembra essere l’Atletico Madrid di Simeone. I Colchoneros avrebbero intenzione di rompere gli indugi per l’attaccante della Roma nei prossimi giorni, in ottica di un possibile addio ad Antoine Griezmann, anche lui potrebbe salutare grazie alla clausola d’uscita.

Il club guidato in panchina da Diego Simeone potrebbe rompere gli indugi per Dybala in caso di addio a Griezmann, già a gennaio. A rilanciare la pista Atletico Madrid per il futuro della Joya è il sito Elnacional.cat, che indica nell’attaccante giallorosso la prima scelta dei Colchoneros in caso di addio al calciatore francese.