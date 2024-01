Calciomercato Roma, fuori un altro: clamoroso indizio in quota

Le quote dei trasferimenti in entrata per la Roma, descrivono un contesto a dir poco desolante. Ecco l’ennesimo affare sfumato per la difesa

La disperata ricerca di Tiago Pinto per un difensore da portare a Mourinho entro gennaio, prosegue senza particolari sviluppi positivi, il che, naturalmente, genera un certo risentimento da parte dei sostenitori capitolini.

Il budget risicato che il ds portoghese ha a disposizione, non permette di sognare in grande e ora, dopo le numerose opzioni scemate, sembrerebbe assottigliarsene un’altra.

L’ennesima delusione

L’ennesima delusione per i tifosi giallorossi, stavolta, sembrerebbe giungere direttamente dai bookmakers incaricati di valutare i possibili ingressi nella capitale nel mercato di gennaio. Difatti, nella voce “giocatori alla Roma entro il 31 gennaio” è possibile selezionare tutti i nomi più caldi scritti nel taccuino di Pinto, con le relative quote. I numeri che emergono non descrivono affatto un contesto roseo, poiché, oltre all’inalzarsi generale delle quote, spunta una clamorosa impennata nella quota di Eric Dier. Il difensore attualmente in forze al Tottenham, era una delle opzioni più in vista per permettere a José Mourinho di affrontare una seconda parte di stagione senza sentirsi in debito di ossigeno. Tuttavia, la quota attualmente assegnata al trasferimento di Dier in terra romana è arrivata a 16. Una cifra esplicativa di per sé, che testimonia la scarsa fede dei bookmakers nei confronti di questo affare.

In questo momento, tra l’altro, secondo i bookmalers non vi sono piste particolarmente favorevoli in entrata, con i nomi più probabili che rimangono Nino del Fluminense e Pablo Mari del Monza, senza contare la quota, ancora relativamente bassa (3.50) relativa a Leonardo Bonucci. Il repentino e improvviso scemare dell’affare Dier, preoccupa ulteriormente i tifosi giallorossi, che hanno la sensazione che Pinto e colleghi stiano avanzando a vista d’occhio, in balia del mercato. Il difensore del Tottenham, difatti, pareva essere un’opzione utile a rattoppare le numerose infiltrazioni che verranno generate dall’assenza di N’Dicka, chiamato per la Coppa D’Africa, l’infortunio infinito di Chris Smalling, il rientro zoppicante di Kumbulla e la preoccupante pubalgia di Gianluca Mancini. Dier, che attualmente sta calpestando raramente i campi della Premier League, avrebbe potuto fornire un giubbotto di salvataggio a Mourinho, che, ora, rischia davvero di dover arretrare definitivamente Cristante, almeno fino a nuovi aggiornamenti del mercato.