Colpaccio Roma: sì definitivo, ecco il nuovo difensore

Aggiornamenti importanti in casa Roma: i giallorossi hanno rotto gli indugi. Ecco il profilo individuato dall’area mercato.

Prima vera svolta per il mercato della Roma. Da diverse settimane i giallorossi erano infatti alla ricerca di un difensore con il quale puntellare il reparto arretrato a disposizione di José Mourinho. L’assenza prolungata di Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa hanno imposto un’accelerata improvvisa.

Sotto questo punto di vista, trapelano importanti aggiornamenti. Negli ultimi giorni sono stati tanti i profili accostati ai giallorossi. Da Sarr a Theate passando per Chalobah e Pablo Marì. Tra depistaggi e sondaggi esplorativi, Tiago Pinto si è mosso sotto traccia, scandagliando il terreno alla ricerca della soluzione più congeniale sia da un punto di vista tecnico che economico. Priorità da un punto di vista tecnico tattico, la caccia al difensore si può dire virtualmente conclusa.

Calciomercato Roma, svolta improvvisa: scelto il difensore

Dopo aver praticamente mollato la pista Bonucci, la Roma ha immediatamente dirottato le proprie attenzioni su un nuovo difensore per il quale ha già trovato un accordo di massima.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, voci sempre più insistenti parlano di una trattativa in stato molto avanzato per l‘acquisto di un difensore giovane e comunitario (eventualmente anche inglese, alla luce delle ultime norme vigenti). La formula dell’affare consiste in un prestito secco, senza opzione di riscatto. Sebbene non ne sia stata svelata ancora l’identità, l’identikit del profilo sul quale la Roma ha deciso di convergere le proprie attenzioni è stato ormai delineato nelle sue linee essenziali. Si prospettano dunque ore molto calde sotto questo punto di vista: la Roma ha praticamente messo le mani sul primo acquisto della campagna invernale di calciomercato. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti quando trapeleranno nuove indiscrezioni in tal senso.