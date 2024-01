Colpo dalla Premier: Pinto trova l’incastro

Calciomercato Roma, il colpo dalla Premier League: Pinto alla ricerca dell’incastro perfetto. Ecco come arriva il difensore

Un’uscita prima del centrale. Perché ci sono i paletti della Fifa che non rendono per nulla agevole il lavoro di Pinto che, come da lui stesso spiegato, cercherà di essere creativo. Il mercato è scattato e la Roma ha bisogno di un difensore centrale da mettere dentro la rosa nello spazio di poco tempo. Intanto in Coppa Italia giocherà Cristante dietro, che all’occasione può fare quel ruolo. Mou spera che non diventi la normalità in questo mese.

Un addio prima di un innesto. Questo è il destino della Roma. Renato Sanches o Spinazzola, con il primo maggiormente indiziato ad un ritorno al Psg anche se, il secondo, potrebbe accettare le offerte arabe: la destinazione a quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sarebbe gradita a Spinazzola, che avrebbe dato priorità appunto a quel campionato.

Calciomercato Roma, ecco il difensore

Poi dopo l’addio sarà l’ora del difensore. Che non sarà, si legge sul quotidiano, uno tra Theate, Kherer o Kiwior. Anche perché la Roma ha un margine di 1,5 milioni di euro per il colpo da inserire nella lista Uefa. Che cosa vuole dire? Tra ingaggio e costo dell’operazione non si può superare quella cifra per poterlo inserire nella lista per l’Europa League, altrimenti così come successo agli altri compagni in estate dovrà rimanere fuori. Ecco perché Pinto avrebbe tentato la mossa Bonucci non andata a segno. Ma l’incastro ormai è quello, un addio per un innesto. Non c’è altra via.

In ogni caso altri nomi circolano dentro Trigoria per il difensore. Ben Godfrey dell’Everton, che gioca poco ma che per caratteristiche fisiche potrebbe essere pronto per la mischia, e Rob Holding del Crystal Palace. Tutta gente che arriva dalla Premier League.