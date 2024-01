Dal City alla Roma: la chiamata è arrivata

Le strade di Manchester City e Roma potrebbero intrecciarsi durante il calciomercato di gennaio

Legato a doppio filo al mercato in uscita, il calciomercato in entrata della Roma potrebbe decollare nelle prossime ore con il perfezionamento dell’arrivo di un difensore centrale. È questa la necessità più impellente di Tiago Pinto che continua a ricevere chiamate da agenti e intermediari, anche per quanto riguarda alcune possibili cessioni. Chiamata a rispettare ancora una volta i parametri imposti dall’UEFA in sede di mercato, la dirigenza capitolina non esclude la partenza di alcuni elementi importanti già nel corso di questo mese.

Sull’altare di possibili plusvalenze importanti potrebbero, ad esempio, essere sacrificati Houssem Aouar e Andrea Belotti, anche se il calciatore che ha più mercato in questo momento resta sicuramente Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro è in scadenza a giugno 2024 e non ha ancora ricevuto offerte per un eventuale rinnovo. D’altronde, già dalla scorsa estate l’ex Juventus era stato allettato da alcune offerte arabe, salvo poi decidere di restare per giocarsi le proprie carte.

Calciomercato Roma, due alternative a Spinazzola

A distanze di qualche mese, il suo futuro potrebbe essere ancora a tinte giallorosse, ma altrove. Continuano infatti a rincorrersi le conferme su un interessamento del Galtasaray mei suoi confronti. Il club turco, grazie all’intermediazione di un agente italiano, sta facendo sempre più spesso spesa in Serie A e il numero 37 romanista potrebbe essere il prossimo. Il condizionale è tuttavia d’obbligo, almeno a leggere le ultime notizie riportate da ‘fotomac’.

Secondo il media turco, infatti, la dirigenza del club di Istanbul per non farsi cogliere impreparata avrebbe già attivato altre due piste. Il direttore sportivo dei turchi, avrebbe già parlato con il Manchester City e con gli agenti di Sergio Gomez per un eventuale prestito, ma anche con il Lecce e con l’entourage di Patrick Dorgu, sempre con la stessa formula. Una vera e propria corsa a tre, dunque, sulla corsia mancina.