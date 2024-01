Firma slittata, rinforzo in Serie A prima di Milan-Roma

Firma slittata e rinforzo immediato dalla Serie A, stanno chiudendo prima di Milan-Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il corrente periodo, come più volte evidenziato, sta avendo un’importanza destinata ad abbracciare una moltitudine di aspetti, legati al calcio giocato e non solo. L’attuale parentesi stagionale pare destinata ad avere un peso di non trascurabile importanza soprattutto ai fini di quella corsa in Champions League che, oltre alla stessa Roma, riguarda molteplici e ben attrezzate realtà del nostro campionato.

Gli incroci con Atalanta e Milan dei prossimi giorni, dunque, potrebbero assumere un valore di potenziale discriminate per disambiguare lo stato di salute di una squadra che, dopo la vittoria sul Napoli, ha comunque dimostrato capacità e voglia di far bene anche su un campo difficile come quello di Torino. Ovviamente, la stagione resta ancora insidiosamente lunga e, come dimostrato dalla stessa Roma soprattutto a inizio campionato, sono tante le realtà meno altisonanti contro le quali è possibile andare in difficoltà, perdendo punti e terreno.

Trattativa in corso tra Milan e Verona, Terracciano come alternativa a Miranda

Ne sanno qualcosa anche tanti altri top club che, proprio come la Roma, sono ormai ben consci dell’importanza che gli scontri diretti delle prossime settimane e mesi potrebbero avere per un approdo tra le prime quattro e per una contesa scudetto che, per ora, sta interessando unicamente Inter e Juventus. In quel di Trigoria, d’altro canto, continuano anche le valutazioni di mercato, relative all’agognato rinforzo in difesa, di necessaria ma non semplice concretizzazione da parte di Tiago Pinto.

In una fase destinata a regalare importanti novità in qualsiasi momento, la Roma non si è ancora mossa con veemenza in questa campagna acquisti, a differenza di quanto accaduto ad altre società, comprese le due prossime avversarie di campionato. Dopo la firma di Hien con l’Atalanta, infatti, anche il Milan sta dimostrando un certo dinamismo in questi primissimi giorni del 2024. A confermarlo sono le immagini pubblicate da Calciomercato.it all’esterno di Casa Milan, dove è da poco terminato un incontro tra i rossoneri e l’Hellas Verona per l’ingaggio di Filippo Terracciano.

La trattativa per portare il giovane e qualitativo esterno alla corte di Pioli è più che mai vivida e potrebbe subire evoluzioni fondamentali molto presto. Terracciano, proprio come Hien per l’Atalanta, potrebbe dunque rappresentare uno dei volti nuovi a disposizione di una competitor della Roma in campionato. Un suo approdo, infine, ovvierebbe anche allo slittamento dell’arrivo di Juan Miranda dal Betis, finito nel mirino anche dello stesso Pinto e destinato a firmare con il Milan da svincolato solamente la prossima estate, dopo il mancato accordo degli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi per liberare il laterale con sei mesi di anticipo.