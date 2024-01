Roma, accordo raggiunto: partenza già fissata

Partenza slittata e Mourinho accontentato, ha ‘vinto’ la Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti dopo l’intervento della società.

La delicatezza del momento attuale si riflette soprattutto in quella corrispondenza venuta a nascere tra gli impegni di campionato e quelli dirigenziali nel corso di un calciomercato che, al netto di limiti e defezioni finanziarie, dovrà portare Tiago Pinto e colleghi a valutare quantomeno le opportunità da provare a cogliere per plasmare e migliorare la rosa di Mourinho.

L’attenzione principale, ovviamente, riguarda soprattutto il difensore centrale, per il quale si attendono evoluzioni e aggiornamenti che, il mondo capitolino tutto, spera poter essere tempestive e immediate. Frattanto, in una parentesi stagionale ricca di impegni ravvicinati e durante la quale Mourinho sta facendo i conti con indisponibilità, assenze e condizioni non felicissime da parte di alcuni giocatori, la notizia arrivata in questi minuti potrebbe avere un sapore tutt’altro che amaro per il mondo Roma tutto.

Diplomazia Roma e sorriso Mourinho: la partenza di Azmoun è stata posticipata

Come noto, la squadra è attesa da altri due big match importantissimi per provare a inseguire l’obiettivo Champions League, contro Atalanta e Milan. A frapporsi a queste due gare, per ora, figura anche l’incrocio contro la Cremonese in Coppa Italia, in programma domani sera e destinato a sentenziare l’avversaria della Lazio ai quarti della competizione nazionale. L’incrocio con Sarri è, per una delle due rose, datato il 10 gennaio.

Pleonastico, dunque, l’evidenziare come la presenza di una rosa pressoché al completo o, comunque, guarnita quantomeno per affrontare degnamente questo tour de force, rappresenterebbe un grosso coadiuvante per Mourinho e la compagine stessa. A tal proposito, dunque, non sfugga quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, che ha evidenziato come, al termine di un lavoro diplomatico, il club sia riuscito a raggiungere un accordo con la federazione iraniana.

Da questa, sarebbe arrivato il nulla osta per permettere a Sardar Azmoun di restare nella Capitale fino all’undici gennaio, data prima della quale l’attaccante non partirà per la Coppa d’Asia. Un risultato importante, alla luce degli impegni di cui detto e della già non trascurabile assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. Al contempo, si tratterà di un’occasione importante per lo stesso 17, fin qui ben inseritosi nelle gerarchie di Mourinho e pronto ad aiutare la squadra in questi giorni potenzialmente importantissimi per il cammino della Roma.