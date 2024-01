Scippo Dybala in Serie A: la Roma ha deciso

Il futuro nella capitale di Paulo Dybala resta in dubbio e su di lui avrebbe messo gli occhi anche un club della nostra Serie A

Paulo Dybala ad oggi resta uno dei talenti più cristallini presenti nella rosa giallorossa. Sin dalle sue prime uscite con questa maglia l’argentino ha dimostrato di poter essere un elemento imprescindibile per Mourinho, nonostante i tanti problemi fisici che lo attanagliano.

La sua condizione fisica lo pone come osservato speciale tra le mura di Trigoria e in campo, con lo Special One che deve sempre pensare a come gestirlo, in modo tale da evitare infortuni.Il suo futuro a Roma resta un incerta, ma non per volontà del calciatore, che nella capitale sta bene e che sembrerebbe intenzionato a voler rimanere, ma le clausole sul suo contratto spaventano e non poco i tifosi romanisti.

Le due cifre ce libererebbero l’ex Juventus sono tutt’altro che proibitive, con soli 20 milioni una squadra italiana potrebbe sottrarre la Joya ai giallorossi, e con appena 12 milioni si concretizzerebbe un trasferimento all’estero. La prima opzione sembrava la più difficile, eppure secondo le ultime indiscrezioni sarebbe proprio una big di Serie A a voler tentare il colpaccio.

Dybala saluta la Roma? Possibile futuro in Serie A

Che ne sarà di Paulo Dybala? Il contratto con la Roma prevedeva un rinnovo che avrebbe dovuto eliminare le clausole, rinnovo che però ad oggi non solo non è arrivato, ma di cui si parla decisamente troppo poco. Ad oggi non si registrano trattative concrete tra l’entourage del calciatore ed il club capitolino, e questo non fa che aumentare le voci circa un possibile addio prima della fine dell’attuale contratto.

In caso di un’offerta la Roma ha la possibilità di esercitare la propria volontà di rinnovo, con annesso un aumento di stipendio rispetto agli attuali 4,5 che guadagna l’argentino. Secondo quanto riportato dal portale Passioneinterista il nome di Dybala potrebbe tornare di moda a Milano sponda nerazzurra, con Marotta che potrebbe tentare l’affondo già nel mercato di gennaio.

In questo caso potrebbe essere decisiva la volontà del calciatore, che fino a questo momento non ha dato segnali di voler lasciare la capitale, tuttavia gli scenari potrebbero anche cambiare a giugno, soprattutto in caso di addio di Mourinho e della mancata qualificazione in Champions League.