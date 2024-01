Tiago Pinto rivoluziona le fasce: doppio colpo giallorosso

Tiago Pinto rivoluzione le fasce: doppio colpo giallorosso in canna. Ecco la situazione e quello che potrebbe succedere

Inizia il mercato – Pinto è in scadenza, quindi potrebbe anche essere l’ultimo gestito da lui – e la Roma sa bene che ha bisogno di almeno un difensore centrale. E il dirigente sa bene, inoltre, di dover almeno cedere qualcuno per poter prenderne un altro. Renato Sanches e Spinazzola sono i due maggiormente indiziati. E forse di uscita ce ne potrebbe essere un’altra, soprattutto se a Trigoria dovesse arrivare un’offerta importante.

E per chi potrebbe arrivare quest’offerta? Secondo quanto scritto da fotomac.com.tr, il Galatasaray starebbe guardando al giallorosso italiano per un colpo in difesa. I turchi si giocano il campionato e hanno bisogno di almeno un uomo in grado di dare non solo respiro a chi al momento sta tirando la carretta, ma anche per dare al proprio tecnico possibilità di scelta in una fase calda della stagione, vale a dire quando si ricomincerà a giocare anche in Europa.

Calciomercato Roma, il Galatasaray su Celik

Non è detto quindi che oltre all’interesse per Spinazzola – si è parlato anche di lui nel corso degli ultimi giorni – non ce ne possa essere un altro per Celik. Il turco, che Pinto ha preso dal Lille, sarebbe stato messo nel mirino appunto dal club del suo Paese per la seconda parte di stagione. Ci sembra difficile in ogni caso che la Roma possa cedere nelle prossime settimane un difensore. Ne serve almeno uno, forse due, e cedere Celik significa dover ricorrere ad un altro innesto.

Difficile anche per un altro motivo: Mourinho ha detto che l’esterno destro è uno di quelli che si potrebbe adattare a fare il centrale difensivo nel pacchetto arretrato a tre uomini che lo Special One ha deciso di adottare. E anche domani contro la Cremonese lo potremmo vedere proprio in quel ruolo. Cederlo significherebbe dover prendere almeno due difensori e con le limitazioni che ha la Roma ci sembra davvero impossibile possa succedere.