Addio definitivo alla Roma: 18 milioni e volo prenotato

L’ufficialità è ad un passo, niente Roma per lui: le cifre e la destinazione sono ormai note, tutto concordato

Il calciomercato invernale è ufficialmente entrato nel vivo con vari movimenti che hanno già infiammato questa sessione di gennaio. La Roma osserva molto interessata visto che José Mourinho si aspetta più di qualche colpo per migliorare la squadra.

La priorità rimane sempre la difesa: gli infortuni di Smalling e Kumbulla, i problemi fisici di Mancini e la partenza in Coppa d’Africa per N’Dicka hanno messo alle corde Mourinho circa le scelte da fare per il reparto arretrato. Il budget a disposizione di Tiago Pinto è molto basso con appena 1.8 milioni per finanziare un nuovo difensore, compreso di costo dell’operazione e ingaggio da qui a giugno. Considerando i prezzi del calciomercato attuale, si tratta di una sfida difficilissima dunque prestiti e parametri zeri sembrano ben accetti.

Il mercato della Roma però non si limita solo alla difesa, ma anche all’attacco. Dybala e Lukaku sono i titolari, ma i problemi fisici dell’argentino portano Mourinho a dover contare spesso sulle riserve. Abraham sta tornando dopo la rottura del crociato nell’ultima giornata dello scorso campionato, Azmoun sta mettendo minuti sempre di più mentre El Shaarawy si fa sempre trovare pronto. Chi invece appare ormai lontano dalla Capitale è Andrea Belotti con le sirene turche che sembrano poter segnare il futuro dell’attaccante.

Attaccante ai saluti, c’è già l’accordo

Già negli scorsi mesi la Roma aveva messo nel mirino Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos. Terminato il Brasilerao con la clamorosa retrocessione dell’ex club di Pelè, le squadre si sono fiondate sul centravanti. D’altronde era quasi impossibile prevedere una stagione in Serie B brasiliana per Marcos Leonardo, in particolar modo viste le tante richieste europee che avevano già in estate tartassato i telefoni dei dirigenti del Santos.

La Roma non era l’unica italiana interessata dato che anche Lazio, Juventus e Fiorentina si erano segnati questo nome sul proprio taccuino. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, sarebbe arrivato il momento di cancellare il nome di Marcos Leonardo dalla lista dei desideri dei club italiani, tra cui appunto i giallorossi che a dire il vero dopo la trattativa fallita in estate non si erano più rifatti sotto vista l’abbondanza in attacco con gli arrivi di Lukaku e Azmoun.

Il brasiliano firmerà con il Benfica: 18 milioni di euro più il 10% di plusvalore sulla futura vendita per il Santos. Il calciatore è atteso in Portogallo nelle prossime ore. Il giocatore saluta la squadra che l’ha cresciuta da quand’era bambino per fare il grande salto in Europa dopo aver siglato 54 gol in 168 presenze con il Santos.