Addio Smalling e scambio di favori: un difensore ex Serie A per Mourinho

La Roma sta cercando di cedere Smalling, visto che è fuori dallo scorso 1 settembre. E la formula potrebbe essere sotto gli occhi di tutti

Il calciomercato della Roma è in panne. Tiago Pinto ha poco budget a disposizione e per prendere almeno un difensore importante, da regalare a Mourinho per la seconda parte di stagione, forse deve cedere qualcuno. Anzi, il forse lo leveremmo proprio. Così è, purtroppo. Ma chi potrebbe andare via? Le soluzioni a quanto pare ci sono, da Spinazzola a Renato Sanches e, nelle ultime ore, ne è spuntata un’altra.

Un calciatore che ormai è quasi fuori rosa e sul quale Mou non riesce e non riuscirà a fare più affidamento. Una situazione incredibile che nessuno immaginava, eppure è andata proprio così. E le cose nel corso del tempo non sono per nulla migliorate. Insomma, un addio di Smalling è nell’ordine delle cose in casa Roma, e una soluzione si potrebbe trovare.

Calciomercato Roma, Demiral vuole lasciare l’Arabia

Partiamo da un fatto: Smalling ha ricevuto delle offerte l’estate scorsa dall’Arabia Saudita, così come moltissimi giocatori che al momento sono in Europa, che non ha accettato. Ma nella Roma non gioca dallo scorso primo settembre e i giallorossi stanno oggettivamente pensando di cederlo visto che qualche altra offerta nel corso di questa sessione di mercato sempre da quel campionato potrebbe arrivare. E ci potrebbe anche essere un intreccio importante di mercato, con Demiral, che dopo i fatti successi a Riad dove è saltata la finale di Supercoppa della Turchia a causa della mancanza di rispetto, secondo i turchi, da parte delle autorità saudite nei confronti di Gazi Mustafa Keman Ataturk, fondatore della Repubblica turca.

L’ex Juventus e Atalanta dopo questo incidente diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita non ci penserebbe due volte qualora si presentasse l’occasione di tornare in Italia. Con l’Al Ahli, quindi, si potrebbe anche imbastire uno “scambio di favori”, con Smalling che raggiungerebbe il suo ex compagno Ibanez e il turco in giallorosso, anche con una soluzione a titolo temporaneo. Lo scenario è delineato, si tratterebbe solo di far quadrare i conti economici trovando la soluzione più consona per i due club.