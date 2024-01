Calciomercato Roma, blitz per l’attaccante: ha rivelato tutto

Calciomercato Roma, l’agente del calciatore ammette la trattativa con i giallorossi: ecco le sue dichiarazioni rilasciate in diretta

La Roma dovrà affrontare questo mercato di gennaio con tantissime insicurezze, legate soprattutto alle difficoltà economiche che ormai tutti conosciamo. Nonostante questo finora Pinto è riuscito comunque a portare calciatori di spessore nella capitale, come ad esempio Dybala e Lukaku, complice però la presenza in panchina di José Mouirnho.

In questa finestra di trasferimenti servirà l’arrivo di almeno due difensori, visti i guai muscolari di Smalling, il cui rientro resta un’incognita, e l’imminente addio di Ndicka, che andrà a giocare la Coppa D’Africa. Tramontato definitivamente l’ipotesi Bonucci Pinto deve cominciare a guardarsi intorno per cercare nuovi possibili rinforzi, ed uno dei nomi sul suo taccuino è quello di Dragusin.

Il suo procuratore però ha inizialmente smentito un suo possibile approdo nella capitale, ma le sue ultime dichiarazioni lasciano comunque ben sperare i i tifosi romanisti.

Calciomercato Roma, l’agente ammette tutto: “Stiamo trattando un attaccante”

Uno dei protagonisti assoluti di questa prima parte di stagione è Radu Dragusin, che con il Genoa si sta mettendo in mostra anche per le sue doti da goleador, oltre che per il grande apporto in fase difensiva. Il suo nome è stato già accostato a diversi club italiani, tra cui anche la Roma, ma il suo procuratore ha già chiarito le intenzioni del suo assistito, ammettendo che in Italia le uniche due squadre che potrebbe accettare potrebbero essere solo Inter e Juventus.

Manea ha poi continuato aggiungendo: “Il futuro? Da quando faccio questo lavoro non ho mai conosciuto un ragazzo come lui. Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera. Il Napoli non mi ha contattato. Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Radu non sente la pressione, prima della partita dell’Inter mi ha detto che la pressione lo fa stare meglio. Non abbiamo visto alcuna offerta del Tottenham: se poi si mettono d’accordo con il Genoa sono pronto ad ascoltarli.”

L’intervista continua e parla anche dell’ipotesi Roma per uno dei suoi assistiti: “Nell’unico meeting che ho avuto con il Tottenham mi hanno chiesto solo del carattere del ragazzo, perché sotto l’aspetto tecnico sapevano già tutto. La Roma? Ho tanto rispetto per la Roma, non potrei mai parlare male di loro. Anche perché proprio con i giallorossi sto trattando un giovane attaccante. Se ti chiamano grandi squadre non puoi dire di no, ma ho tanto rispetto del Genoa. Il suo cartellino vale 25/30 milioni di euro. Il Genoa chiederà questa cifra, per loro potrebbe diventare un grande colpo venderlo a 25