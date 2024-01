Calciomercato Roma, cessione a gennaio per il difensore: ci sono già le cifre

Le previsioni per questa sessione di mercato invernale sembrano dare per certa almeno una cessione importante da parte della Roma

Tiago Pinto e colleghi sono a lavoro per rimpolpare le casse di Trigoria, in vista di una sessione di mercato a dir poco desolante, a causa dell’esiguo budget a disposizione.

Per tentare di gonfiare il portafoglio a disposizione e liberare alcuni posti dalla lista Uefa, Pinto si trova costretto a valutare concretamente l’addio di alcuni titolari, tra i quali spicca un nome in particolare.

La valigie sono pronte

Attualmente, la Roma dei Friedkin si ritrova con due miseri milioni di euro da poter investire sul mercato, nei quali va considerato non soltanto il costo di un’eventuale operazione, ma anche e soprattutto l’ingaggio richiesto dal calciatore in entrata. Si tratta di numeri irrisori, che confinano i giallorossi nello spiacevole limbo dei parametri zero. La cessione di alcuni calciatori, dunque, parrebbe essere l’unica opzione per smuovere tale atrofia. Il nome che, secondo i bookmakers, sarebbe davvero vicino ad abbandonare Trigoria, è quello di Leonardo Spinazzola (la cessione a gennaio è quotata a 2.50). L’esterno giallorosso ha un contratto in scadenza a giungo e, di conseguenza, i vertici giallorossi non hanno alcuna intenzione di perderlo a parametro zero una volta scaduto il contratto. Il vizio per gli infortuni, potrebbe da una parte spingere ulteriormente la società a cedere l’ex Juventus e, dall’altra, complicare la cessione, per via degli eventuali ripensamenti di società interessate.

Dall’inizio della stagione, Spinazzola ha saltato svariati match, tra i quali spiccano quelli con il Napoli e la Juventus. Seppur innegabilmente utile quando presente nel rettangolo verde, Spinazzola non restituisce la sensazione di un calciatore solido sotto il punto di vista medico, il che, non ne garantisce l’impiego nelle fasi e negli appuntamenti più delicati della stagione. Tra i possibili trasferimenti di questa sessione, i bookmakers sembrano indicare quello di Spinazzola come il più probabile. La partenza di Spinazzola, comunque, non sembra essere l’unica in programma, vista e considerata la situazione preoccupante dei giallorossi. Difficile non pensare ad una rottura tra la Roma e Chris Smalling. Dopo una complessa trattativa per l’agognato rinnovo dell’inglese (un biennale da 3,5 milioni di euro), un misterioso infortunio lo ha costretto in panchina da settembre. Tra i più quotati anche Belotti, oramai delegato alle retrovie della fase offensiva, e uno tra Karsdorp e Celik, anche se, nel caso dei due terzini, si rischierebbe di indebolire ulteriormente la linea difensiva già provata dalle numerose assenze.