Calciomercato Roma, la Juventus chiude di nuovo la porta

Calciomercato Roma, la Juventus dice di no e chiude di nuovo la porta a Pinto. Ecco la situazione aggiornata

Il budget limitato della Roma costringe Pinto alla ricerca “creativa”. Un difensore in giallorosso deve arrivare, ma di soldi a disposizione del gm giallorosso sono pochissimi: 1,8milioni di euro, niente di più, a meno che qualcuno non esca in queste settimane di mercato. Tra Spinazzola, Renato Sanches, e forse anche Smalling sono diversi quelli che potrebbero anche salutare. Vedremo.

In ogni caso, tornando al discorso di prima, la situazione creativa Pinto l’avrebbe anche trovata. Però il giocatore che il gm giallorosso ha messo nel mirino è già promesso sposo di un’altra squadra laziale. No, non parliamo dei biancocelesti ma del Frosinone, che si è mosso con largo anticipo per il giocatore e che aspetta solamente di piazzare l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Roma, no della Juve per Huijsen

Secondo quanto riportato questa mattina da il quotidiano Il Tempo, Pinto ha fatto un tentativo in extremis per Dean Huijsen, difensore olandese della Juventus, che rientra nel budget della Roma. Ma l’inserimento non è andato a buon fine, non ha portato almeno per ora i frutti sperati. Il Frosinone è sereno di aver in mano il giocatore visti anche gli ottimi rapporti che ha con il club bianconero che ha già mandato ai ciociari Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea.

Servirebbe un difficile ribaltone dell’ultimo secondo per far cambiare idea alla Juventus e mandare il giocatore alla Roma. Ma appare difficile dopo aver trovato l’accordo con il Frosinone. Tirarsi indietro in questo momento significherebbe rovinare i rapporti e il tentativo in extremis di Pinto dovrebbe andare a vuoto.