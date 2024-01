Calciomercato Roma, nuovo contatto per la difesa e risposta immediata

La Roma mette nel mirino un altro difensore per José Mourinho, la risposta del club del calciatore non si fa attendere

Con l’arrivo del nuovo anno, si è aperto anche il calciomercato invernale, una sessione fondamentale per la Roma. I giallorossi si trovano infatti a dove assolutamente acquistare un difensore per permettere a José Mourinho di non ritrovarsi in difficoltà causa assenze.

I problemi sono ormai risaputi, la situazione che riguarda il reparto difensivo vede la rosa ridotta all’osso. Smalling e Kumbulla sono out da parecchio tempo, l’inglese da inizio settembre mentre l’albanese ex Hellas Verona addirittura dalla scorsa stagione. Mancini sta lavorando per cercare di scongiurare la pubalgia mentre N’Dicka ha salutato la Capitale per andare in Costa d’Avorio, dove si svolgerà la Coppa d’Africa, anticipata a gennaio per via del troppo caldo nei mesi estivi. Insomma, Pinto dovrà per forza di cose sistemare la difesa dato che tutti questi assenti stanno obbligando Mourinho ad inventarsi le situazioni più disparate pur di formare il suo classico terzetto difensivo.

Il problema è anche di natura economica: il budget messo a disposizione è di poco meno di 2 milioni lordi, ingaggio compreso, una cifra veramente esigua considerando i prezzi su cui viaggia il mercato attuale e l’impennata del valore che stanno avendo i difensori negli ultimi anni. Per questo Pinto, a meno di cessioni, dovrà accontentarsi di ciò che ha facendo di necessita virtù e potendo operare solo per prestito o parametro zero. Leonardo Bonucci, che sarebbe arrivato da svincolato, poteva essere una soluzione ma il popolo giallorosso si è esposto negativamente all’arrivo dell’ex juventino, convincendo così la società a puntare su altri obiettivi senza considerare più la pista Bonucci nonostante fosse ben avviata e con la volontà del giocatore di tornare in Italia.

La situazione sul nuovo obiettivo in difesa

Come detto, l’altra soluzione è il prestito e tra i nomi che sono apparsi in questi giorni c’è quello di Nayef Aguerd, che fu acquistato dagli Hammers per 35 milioni di euro. Il difensore del West Ham, protagonista di un ottimo Mondiale nel 2022 in Qatar con la nazionale marocchina, rappresenterebbe un ottimo innesto per Mourinho. Classe 1996, Aguerd ha vinto l’Europa Conference League con gli Hammers risultando anche nella squadra dei migliori giocatori della competizione, a dimostrazione del suo peso specifico all’intero delle squadre in cui gioca, che siano club o Nazionale.

Il problema per la Roma è che il West Ham non apre ad una cessione in prestito. Come reso noto da Fabrizio Romano, Aguerd si trova molto bene in Premier League e la squadra inglese si è opposta alle proposte di trasferimento a titolo temporaneo del Milan e della Roma. Chi invece sta provando a convincere il giocatore a lasciare il West Ham sono alcuni club sauditi.