Formazioni ufficiali Roma-Cremonese: attacco a sorpresa per Mou

Formazioni ufficiali Roma-Cremonese, le scelte di José Mourinho e Giovanni Stroppa per l’odierno match di Coppa Italia all’Olimpico

È il giorno in cui la Roma scende in campo contro la Cremonese per il primo match di Coppa Italia di questa stagione. I giallorossi sono tra le squadre con maggior vittorie in questa competizione, ben 9, anche se la squadra di Mourinho è una di quelle che ha faticato di più per passare il turno negli ultimi anni.

Basta pensare che Pellegrini e compagni sono usciti sconfitti da questa coppa l’ultima volta proprio dalla Cremonese in casa, sancendo così una cocente eliminazione. Anche negli anni precedenti però la squadra non ha trovato fortuna, riuscendo ad essere eliminata anche dallo Spezia, ancora una volta davanti al proprio pubblico.

Proprio per questo motivo José Mourinho sa che queste partite non possono essere sottovalutate, e proprio per questo ha deciso di non risparmiare alcuni dei migliori elementi della rosa, ecco le scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Formazioni ufficiali Roma-Cremonese: le scelte di Mourinho e Stroppa

Il tabellone è tutt’altro che semplice per la Roma, che dopo una prima partita sulla carta abbordabile come quella di stasera contro la Cremonese dovrà affrontare diversi ostacoli prima di un’eventuale finale. Sul cammino dei giallorossi ci saranno, in caso di passaggio del turno, prima la Lazio e poi molto probabilmente la Juventus, che dovrà affrontare il Frosinone, che resta un avversario ostico visto che è riuscito ad eliminare il Napoli allo stadio Maradona.

Non c’è tempo però per fare calcoli, visti i precedenti nella competizione Mourinho dovrà essere molto bravo a tenere la concentrazione al massimo ed evitare distrazioni che possono essere fatali, come è capitato appunto lo scorso anno, quando la Roma fu eliminata proprio dalla Cremonese davanti ai propri spettatori.

Leggero turnover per Mourinho, che però non può fare a meno ancora di Cristante, schierato al centro della difesa, a centrocampo invece spazio a Bove insieme a Paredes, mentre in attacco ancora spazio alla coppia Lukaku-Belotti, con in porta il ritorno di Svilar, sorpresa in positivo di quest’anno nelle coppe, ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2): Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini El Shaarawy Lukaku Belotti all. Mourinho.

CREMONESE (3-4-3): Jungdal; Antov, Ravanelli, Tuia; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Sernicola; Okereke, Tsadjout, Zanimacchia. All. Stroppa.