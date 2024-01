L’ex Roma torna in campo: contratto da 1 euro per 5 mesi

A sorpresa arriva l’annuncio ufficiale del ritorno in campo dell’ex Roma, che per il suo club ha deciso di accettare un contratto da 1€

Nel calcio si sa, le bandiere sono sempre più rare, e la riconoscenza da parte dei calciatori lo è altrettanto. Al giorno d’oggi i soldi muovono il mondo, in particolare quelli arabi, con i club pronti a ricoprire i calciatori d’oro pur di riuscire a portarli via dall’Europa.

Se questo è vero, lo è anche che a Roma siamo abituati piuttosto bene. Nella capitale, sponda giallorossa, il calcio vive ancora di sentimenti e di attaccamento alla maglia, come testimonia lo stesso Lorenzo Pellegrini, ultimo dei capitani che hanno deciso di sposare a vita la causa romanista.

Prima di lui ci furono campioni del calibro di Totti e De Rossi, due che per carattere e doti tecniche sono riusciti a lasciare il segno non solo nella Roma, ma anche nel calcio italiano. Anche uno dei grandi ex del club capitolino a dimostrato tutto il suo amore per il suo ex club, accettando di giocare per la cifra simbolica di 1€.

Il ritorno in campo dell’ex Roma: giocherà con un contratto da 1€

In un mondo in cui le bandiere diventano sempre più rare c’è ancora chi decide di mettere il proprio portafogli in secondo piano, dando la precedenza alla passione. A Roma un grande ex come Damiano Tommasi dopo l’infortunio decise di giocare per il minimo sindacale, ma c’è chi è riuscito a superare l’Anima Candida giallorossa.

Stiamo parlando di Nikola Kalinic, ex Roma e Fiorentina, che ha deciso di tornare in campo nel suo paese d’origine, ovvero la Croazia, dove giocherà per l’ Hajduk Spalato per la cifra simbolica di un euro. “Kalinic torna all’Hajduk con un solo obiettivo , aiutare la squadra a vincere il campionato 19 anni dopo l’ultima volta”.

Queste le parole ds del club di Spalato Mindaugas Nikolicius, che ha commentato così il ritorno dell’attaccante nel club con il quale è cresciuto, un gesto d’amore e di riconoscenza verso chi lo ha lanciato nel calcio che conta, e che non è passato inosservato non solo dai propri tifosi.