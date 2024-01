Offerta presentata e conferma UFFICIALE: niente Roma

Offerta presentata e conferma ufficiale di quello anticipato qualche giorno fa. Sbarca in Europa nelle prossime settimane

Ve lo avevamo anticipato in esclusiva un paio di giorni fa, adesso c’è anche la conferma ufficiale. Che non è una novità, ovvio, ma è una conferma sul fatto che la Roma, ormai, abbia mollato la presa. Eppure la scorsa estate sembrava davvero pronto ad arrivare nella Capitale. E invece con molta probabilità arriverà sì in Europa ma in un altro campionato.

Eppure alla Roma forse un attaccante serviva. Non tanto adesso – anche se Azmoun partirà per la Coppa d’Asia e quindi un poco di tempo fuori ci sarà – ma soprattutto la prossima estate visto che Lukaku è in prestito e visto che c’è pure quella clausola per Dybala che adesso non mette paura, ma che potrebbe creare qualche fastidio nei prossimi mesi. Ma in estate non c’è stato nulla da fare, poi Pinto ha mollato la presa.

Marcos Leonardo, offerta ufficiale del Benfica

Marcos Leonardo, comunque, è assai vicino al Benfica. I portoghesi hanno presentato un’offerta ufficiale al giocatore ed è stato lo stesso presidente del Santos a renderlo noto nelle scorse ore pubblicando una foto sui social insieme al direttore sportivo Braez dei lusitani. I due si sono scambiati anche una maglia, e tutto lascia pensare che l’operazione che dovrebbe portare l’attaccante brasiliano in Europa sia davvero a buon punto.

Pinto come detto dopo l’assalto della scorsa estate ha mollato la presa, non presentando né un’offerta al rialzo né altre manifestazioni d’interesse per il giovane attaccante che è ad un passo dal cambiare aria per dare una svolta alla sua carriera. Una carriera che ormai è destinato all’Europa. Sperando che la Roma non debba mangiarsi le mani per non aver chiuso l’affare.