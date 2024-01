Pioli al posto di Mou e nuovo Ds: la Roma ha scelto

Pioli al posto di Mourinho, nuovo diesse che prenderà il posto di Pinto. La Roma sembra avere ben chiare le idee in testa. La situazione

La Roma ha scelto. O almeno così sembra aver fatto. O per meglio dire ancora, le indicazioni che arrivano vanno decisamente verso questa direzione. Perché anche il mancato rinnovo di Mourinho, insieme a quello di Tiago Pinto, possono essere un segnale. Una discontinuità verso il passato con una nuova figura, secondo Repubblica in edicola questa mattina, che mira non solo a gestire le operazioni extra campo ma anche quelle del campo.

La Ceo giallorossa, Lina Souloukou, dopo aver chiuso il contratto di sponsorizzazione che ha portato nelle casse 25milioni di euro, adesso mira a decidere anche chi dovrà essere il nuovo allenatore della Roma e anche il diesse. E se su questa figura una scelta è stata presa, sull’altra, quella del tecnico, sarebbero diverso le opzioni al vaglio. Ma andiamo con ordine.

Pioli al posto di Mourinho, Modesto diesse

Per quanto riguarda la figura del nuovo direttore sportivo, la Souloukou vuole prendere Modesto, attualmente al Monza. I due hanno lavorato insieme in Grecia, all’Olympiakos, e potrebbero farlo di nuovo nella Capitale. La dirigente greca spinge, a quanto pare, per questa soluzione, confermando tutte quelle che sono state le indiscrezioni dei giorni scorsi. E al posto di Mou? Ecco i nomi.

La Ceo avrebbe sondato la disponibilità di vari allenatori: da Palladino a Italiano (avvistato nei giorni scorsi nei pressi della sede giallorossa all’Eur) passando per Pioli del Milan e chiudendo anche con quello che sarebbe il sogno: Xabi Alonso, primo in classifica in Germania con il suo Bayer Leverkusen che sa già di non andare al Real Madrid visto il rinnovo di Carlo Ancelotti. Insomma, una vera e proprio rivoluzione dentro la Roma. Con Souloukou, vero braccio destro dei Fredkin e numero 3 nell’organigramma, a dirigere le operazioni.