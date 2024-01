Roma-Atalanta, recupero UFFICIALE: gioca dal 1′

Recupero UFFICIALE, è pronto per il big match di Roma-Atalanta. Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’infortunio.

Si è da tempo consapevoli che l’entrata nel vivo del mese di gennaio avrebbe generato grandi attenzioni da diversi punti di vista, relativamente al calciomercato e non solo. La stagione, come noto, ha ancora tanto da dire e offrire, come evidenziato anche dalla pienezza degli impegni che attendono la Roma e tante altre squadre in queste primissime settimane del 2024, dalle quali, soprattutto tra le fila giallorosse, potrebbero giungere non poche indicazioni.

Dopo aver affrontato in quest’ultimo mese già diverse competitors per un posto in Champions League, la squadra di Mourinho è attesa da Atalanta e Milan, collocantesi in una fase che, a partire da stasera, potrebbe essere molto importante anche per il cammino in Coppa Italia. Parallelamente, ovviamente, continua il lavoro di Tiago Pinto ai piani alti di Trigoria, al fine di trovare un giusto compromesso tra la necessità di miglioramento della squadra e la non meno cogente imposizione ai Friedkin di rispettare determinati parametri di natura economica.

Infortunio Scalvini, recupero UFFICIALE prima di Roma-Atalanta

La delicatezza del momento da un punto di vista degli impegni sportivi, unitamente a quella per l’entrata nel vivo del calciomercato, lascia intendere come, in attesa di interventi da parte di dirigenze e società, anche la possibilità di poter disporre di una rosa completa e profonda possa rappresentare una discriminante tutt’altro che trascurabile.

Ne sa qualcosa lo stesso Special One, conscio della grande defezione in difesa, legata non solo alla partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa ma anche all’attesa per i rientri dai lunghi forfait di Smalling e Kumbulla. Proprio a tal proposito, a quattro giorni da un incrocio dal sapore di Champions League come quello casalingo contro l’Atalanta, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti tra le fila orobiche, tutt’altro che infelici o trascurabili per Gasperini.

Dopo l’infortunio muscolare rimediato nel pre-gara contro il Lecce, Giorgio Scalvini pare aver prontamente recuperato, spegnendo le iniziali preoccupazioni nate in seno alla squadra e ai tifosi bergamaschi. Il giovane ed eclettico difensore aveva già scongiurato lesioni ma pareva poter andare incontro ad uno stop anche per la trasferta dell’Olimpico. La sua presenza ufficiale tra le fila dei titolari scelti da Gasperini per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo quest’oggi lascia intendere, però, come il peggio sia stato prontamente scongiurato.