Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla gratis

Roma-Cremonese, stasera giocano i giallorossi in Coppa Italia davanti ad un Olimpico di nuovo sold out. Le probabili scelte di Mourinho

C’è da prendersi il derby della prossima settimana. Per iniziare, anche, il 2024 con il piede giusto. Stasera gioca la Roma e lo fa contro la Cremonese nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia. Non c’è possibilità d’appello, non c’è la rivincita. Chi vince va avanti. E sono previsti nel caso anche i tempi supplementari e i calci di rigore.

Non sono ammessi passi falsi contro una formazione di Serie B. Nessuno pensa ad un’eliminazione e nessuno realmente ci può pensare. Arbitra Pairetto, un direttore di gara non tanto che sta a genio ai giallorossi, ma non si può pensare a nulla di diverso dalla vittoria. E andiamo a vedere quali sono gli uomini che Mou dovrebbe mandare in campo dal primo minuto. C’è una novità davvero importante.

Roma-Cremonese, le scelte di Mou

Intanto, il match di questa sera, si potrà seguire in diretta televisiva su Canale 5. In streaming, ovviamente in maniera gratuita, la gara contro la formazione di Stroppa sarà trasmessa collegandosi al sito del canale di Mediaset.

Poi, la formazione. Il sistema di gioco sarà sempre il solito, il 3-5-2 che Mou ha deciso di utilizzare sin dai primi giorni del suo arrivo nella Capitale. Davanti a Svilar, vista pure l’assenza di Ndicka – e quella di Smalling, ovviamente – ci dovrebbero essere Celik, Cristante e Llorente. Un solo difensore centrale di ruolo, per un problema che ormai conosciamo tutti. Karsdorp e El Shaarawy dovrebbero giocare sugli esterni mentre Bove, Paredes e Pellegrini – il ritorno dall’inizio del capitano dopo due panchine di fila – dovrebbero chiudere la mediana. Davanti, per mettere le cose al sicuro, spazio alla coppia Dybala-Lukaku con Belotti e Azmoun in panchina. Come detto non si vuole rischiare davvero nulla.