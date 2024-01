Addio Belotti, doppia offerta recapitata: destinazione choc

Addio Belotti, per l’attaccante della Roma è arrivata una doppia offerta. La destinazione è davvero choc

Diciamocelo chiaramente: alla Roma ha dimostrato pochissimo. Ed è per questo che forse Mourinho non lo tiene in considerazione. O almeno, per quello che potrebbe dare e che ha dimostrato nella sua carriera, ha le qualità per poter riuscire a fare la differenza. Però le prestazioni sono quelle che sono e suo primo anno dentro Trigoria è finito senza nessun sussulto in Serie A. Quest’anno ha iniziato in maniera diversa, è vero, ma poca cosa.

E il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scrivere. Una cessione, davanti ad un’offerta che i giallorossi ritengono onesta, potrebbe esserci. Ma al momento, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, di offerte ne sarebbero arrivate due. Che il Gallo avrebbe rispedito al mittente. Anche giustamente potremmo aggiungere.

Addio Belotti, doppia offerta dalla B

Sì, perché le offerte sarebbero arrivate da due squadre di Serie B: il Como una, l’altra invece non si conosce. Pensare a Belotti in cadetteria è troppo, ovviamente. Ma il suo rendimento è quello che è, anche se è stato comunque impiegato pochissimo in questo avvio di stagione tranne che nelle prime uscite quando la Roma era alla ricerca di un’attaccante. Poi nel momento in cui è arrivato Lukaku per lui le porte del campo si sono chiuse.

Ieri Mou contro la Cremonese gli ha dato di nuovo fiducia, schierandolo dall’inizio al fianco del belga. Ma il risultato è stato quello di sempre. Solita lotta, ma davanti servono i gol. Quelli che sono arrivati da Lukaku, appunto, e da Dybala. Con un assist in mezzo anche di Azmoun, uno che quando entra fa la differenza e dimostra di essere la terza scelta. Addio possibile, insomma. Anche se la Serie B per il momento è stata rifiutata.