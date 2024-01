Addio Roma: c’è la chiamata di Cristiano Ronaldo

Addio alla Roma a gennaio, a sorpresa per lui arriva la chiamata di CR7 e così anche il suo futuro potrebbe essere in Arabia

Comincia un nuovo anno per la Roma dei Friedkin, e non solo sul calendario. Il 2024 è arrivato, e con lui le scadenze di contratti importanti come quelli di Tiago Pinto e di Mourinho, con il primo che ha già annunciato il suo futuro.L’ex Benfica no rinnoverà con i giallorossi, l’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale del club che saluta così uno dei principali volti della società.

All’ormai ex vanno riconosciute le attenuanti di aver dovuto fare mercato con risorse economiche molto limitate, che non gli hanno però impedito di portare nella capitale calciatori del calibro di Lukaku, seppur in prestito, e Dybala, ma anche di aver commesso diversi errori.

I milioni spesi per Vina e Shomurodov sarebbero potuti essere destinati a colpi più importanti, soprattutto i 18 spesi per strappare l’uzbeko dal Genoa. La sua avventura a Roma, seppur con un trofeo in bacheca, non può ritenersi positiva visti i risultati in campionato, ma il portoghese è pronto a lasciarsi la delusione alle spalle e ricominciare.

Pinto, dopo l’addio alla Roma pronto alla nuova avventura

Dopo 3 anni a Roma si conclude l’avventura di Pinto nella capitale. I giallorossi sono chiamati adesso a dover sostituire una figura di spessore come lo era l’ex Benfica, che nonostante le tante difficoltà è sempre riuscito a dire la sua sul mercato, in particolare piazzando diversi calciatori ritenuti in esubero a titolo definitivo.

Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi c’è quello del ds del Monza Modesto, ma non è da escludere che la società possa anche avere in mente altri profili. Per quanto riguarda invece l’ex Tiago Pinto sembrerebbe che per lui sia già pronta una nuova avventura. Il portoghese secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto a ripartire dall’Arabia, più precisamente dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, fresco del titolo di capocannoniere del 2023.

Ancora nulla di ufficiale, ma soltanto indiscrezioni, non è da escludere tuttavia una mossa simile da parte del del club saudita, che andrebbe ad affiancare a CR7 un connazionale con una figura di spessore in società, tuttavia il nome di Pinto resta gradito anche in ottica Premier League