Addio Roma: visite mediche e firma immediata

Il giocatore ha trovato l’accordo ed è pronto a partire, niente più Roma per il difensore che vola in Francia.

In un calciomercato dove l’urgenza di un difensore si fa sempre più impellente, la Roma si ritrova a dover togliere dal proprio taccuino un altro obiettivo per il reparto arretrato. Le visite mediche sono state fissate così come le cifre del suo trasferimento.

La situazione della squadra giallorossa è a dir poco grave a livello numerico. Smalling e Kumbulla sono fuori da svariati mesi e non sembrano ancora lontanamente pronti a rientrare in campo. Mancini è alle prese con la pubalgia e Mourinho sta cercando di dosarlo per evitare ricadute, come testimonia il fatto che contro la Cremonese in Coppa Italia non fosse nemmeno in panchina. Un altro che per un po’ non comparirà tra i convocati è N’Dicka: l’ex Francoforte partirà per la Costa d’Avorio, obiettivo Coppa d’Africa.

A questo punto è obbligatorio per la Roma trovare quantomeno un elemento per la rosa titolare da consegnare alla difesa di Mourinho, per evitare che il tecnico portoghese debba fare esperimenti troppo fantasiosi come nella gara proprio con la Cremonese con Llorente unico di ruolo insieme a Celik e Cristante a completare il resto del terzetto. Tra l’altro, per via del risultato, Mourinho ha poi tolto entrambi rimanendo con un solo difensore di ruolo.

Visite e viaggio concordati, l’accordo è ad un passo

Uno degli obiettivi di Tiago Pinto per aggiungere pedine in difesa era Thilo Kehrer. Ne parliamo al passato perché il classe 1996 ha già scelto un’altra direzione pe la sua carriera. Il tedesco è infatti promesso sposo del Bayern Monaco. La trattativa è più che ben avviata con il 27enne pronto già nelle prossime ore a spostarsi in Germania.

La formula è quella del prestito semestrale, la stessa proposta dalla Roma. La differenza però sta nell’obbligo di riscatto a circa 11,5 milioni di euro legata a parametri facilmente realizzabili, situazione che la Roma non ha proposto. Una vera e propria trattativa lampo dato che i primi contatti tra il West Ham, proprietario del cartellino del giocatori, e il Bayern Monaco risalgono a non più di un paio di giorni fa. Inoltre il club tedesco verserà mezzo milione di euro per le spese del prestito per un totale di 12 milioni riscatto compreso. Sfuma dunque l’ennesimo colpo in canna della Roma che ora dovrà trovare un’altra soluzione dal mercato.