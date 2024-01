Addio Tiago Pinto: annuncio UFFICIALE Friedkin sul nuovo Ds

Le strade di Tiago Pinto e della Roma si sono separate: arriva l’annuncio ufficiale dei Friedkin sul nuovo direttore sportivo

La Roma ha salutato Tiago Pinto. In un giovedì pomeriggio senza grandi movimenti di calciomercato, la società giallorossa perde il suo direttore sportivo come si può apprendere dal comunicato reso noto dalla stessa Roma sul proprio sito ufficiale.

Il portoghese, che nello staff della Roma ha conquistato la Conference League nel 2022, aveva annunciato già alla squadra la notizia del suo addio ai margini dell’allenamento post vittoria con la Cremonese. Proprio per quanto riguarda il 2-1 in Coppa Italia, Pinto ha voluto complimentarsi con la squadra e ha chiesto a tutti i componenti della rosa di Mourinho uno sforzo importante per concludere la seconda parte di stagione nel migliore dei modi tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, trofeo sfiorato l’anno scorso e perso solamente ai calci di rigore con il Siviglia.

Ora sarà la CEO della squadra ovvero Lina Souloukou a doversi occupare di individuare il miglior sostituto possibile a Pinto. Un indiziato è Francois Modesto, suo collega ai tempi dell’Olympiacos, ma difficilmente lascerebbe Monza. L’alternativa di lusso è un nome già accostato varie volte alla Roma ovvero Frederic Massara, ma ora come ora si tratta di una lista di nomi senza un vero e proprio favorito. Progetti che andranno confrontati e infine selezionati con grande cura per evitare errori.

I ringraziamenti della Roma e la parole di Pinto

La società giallorossa ha così comunicato sul proprio sito la decisione presa di comune accordo con l’orami ex direttore sportivo: “L’AS Roma e Tiago Pinto comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024”. Dunque poco meno di un mese, giusto per concludere la questione della sessione di mercato invernale, per poi salutare il club capitolino. Dan e Ryan Friedkin hanno voluto congratularsi del lavoro svolto: “Ringraziamo Tiago per l’incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l’area sportiva, dalla Prima Squadra maschile al Settore Giovanile, fino al Dipartimento Femminile. Il suo mandato terminerà alla fine della sessione invernale del calciomercato. Il processo di individuazione del nuovo direttore sportivo è in corso e saremo lieti di poterlo annunciare nelle prossime settimane”.

Naturalmente non mancano le dichiarazioni dello stesso Tiago Pinto: “Dopo tre anni ritengo il mio ciclo a Roma concluso e accingendomi all’uscita desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale la mia permanenza in questo Club e in questa città: in primis la famiglia Friedkin, che mi ha concesso di vivere un’esperienza unica e di servire una Società storica, in un Paese dove il calcio è passione e tradizione. Vorrei inoltre – continua il portoghese – esprimere la mia gratitudine verso gli allenatori, i giocatori, i collaboratori e tutte le persone che mi hanno affiancato nella ristrutturazione dell’area sportiva”.