Blitz Roma e reazione Juventus: affare ai titoli di coda

Calciomercato Roma, giallorossi ancora alla ricerca di un centrale. Nel frattempo è arrivata la risposta dei bianconeri

La caccia al centrale difensivo continua. Senza tregua. Siamo già al 4 gennaio e ancora quel giocatore richiesto da Mou e che serve a Mou e che la Roma sapeva da diverso tempo di dover prendere ancora non è arrivato. Tutto sembrava apparecchiato per un ritorno di Bonucci in Italia, così non è stato, dopo che i Friedkin hanno deciso di non dare il via libera all’affare.

Nella giornata di ieri è spuntato il nome di Huijsen, centrale olandese della Juventus che sembrava – sembra – destinato al Frosinone per il quale la Roma nel corso delle ultime ore avrebbe fatto un tentativo. L’inserimento giallorosso è stato confermato, ma questa mattina il Corriere dello Sport in edicola sottolinea come non ci siano per il momento possibilità di chiudere l’affare. I ciociari sono troppo avanti e poi c’è un’altra questione da tenere in considerazione.

Calciomercato Roma, no della Juve per Huijsen

A quanto si legge la Juventus non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore alla Roma. O va al Frosinone o resta a Torino: filtrerebbe questo dagli ambienti bianconeri che non vogliono né rovinare i rapporti con i laziali di Di Francesco e che non vogliono, nemmeno, dare un giocatore ad una squadra che lotta per il quarto posto, anche se molti punti indietro.

Insomma, Pinto – ancora per questo meso – dovrà cercare un’altra soluzione creativa. Rimangono i soliti nomi in lista, con l’aggiunta, così come anche ieri vi abbiamo riportato, di Godfrey dell’Everton che è entrato nei radar. L’affare con la Juventus però non ci sarà. Il giovane difensore, abbracciato da Mou alla fine del match di Torino, è destinato si a giocare nel Lazio, ma un poco di chilometri più giù rispetto alla Capitale.