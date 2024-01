Calciomercato, è UFFICIALE: addio Roma

Calciomercato, adesso è anche UFFICIALE: è addio con la Roma. Bisogna solamente capire i tempi e quando andrà via

L’agente è uscito allo scoperto. Rendendo ufficiale quella che è una decisione che era nell’aria e che la Roma sembra aver preso da un poco di tempo. Un addio quindi è possibile in questa sessione di mercato, altrimenti alla fine della stagione si svincolerà, facendo perdere alla società giallorossa anche qualche milione di euro che potrebbe tornare utile adesso, e anche il risparmio di un ingaggio sicuramente non indifferente.

La serata di ieri, comunque, è stata quella che ha fatto finalmente chiarezza e luce sul futuro di un giallorosso. Che, guarda il caso, ieri sera contro la Cremonese è stato decisivo per la rimonta finale. No, non parliamo di Dybala. Ma di un altro uomo che ormai è al passo di addio.

Calciomercato Roma, addio ufficiale con Spinazzola

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato Davide Lippi, che gestisce l’esterno sinistro Leonardo Spinazzola. “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”. Il contratto come sappiamo è in scadenza alla fine di questa stagione, e quindi al massimo vedremo Spinazzola in maglia giallorossa fino alla fine dell’anno. Anche se adesso il club, sicuramente, spingerà per un addio anticipato.

Dopo l’infortunio al Tendine d’Achille all’Europeo con la maglia dell’Italia, Spinazzola che stava giocando alla grande non è tornato mai lo stesso. Troppi bassi e pochi alti, tant’è che la scorsa estate si è anche paventata un’ipotesi di addio anche e soprattutto per il contratto in scadenza. Ma dopo un colloquio con Mourinho ha deciso di rimanere a Trigoria. Ma presto si è capito che non ci sarebbero state possibilità di rinnovo. Adesso l’annuncio ufficiale di Lippi. Che apre le porte all’Arabia, interessata alle prestazioni dell’esterno.