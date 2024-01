Calciomercato Roma, la Juve ha cambiato idea

La partita con la Cremonese ha nuovamente fatto emergere l’importanza di un nuovo difensore per Mourinho, che sembrerebbe particolarmente interessato ad un nome in particolare

Mentre il terremoto ‘Tiago Pinto’ ha colpito Trigoria, il mercato non accenna a rallentare e, lo stesso direttore sportivo che poche ore fa ha sostanzialmente confermato di abbandonare la Roma a fine sessione, dovrà necessariamente concludere un ultimo affare per i Friedkin, portando un nuovo difensore nella capitale.

Tra i vari nomi emersi, ne è tornato di moda uno in particolare, che sembrerebbe coincidere con gli stringenti paletti che la Uefa ha imposto ai giallorossi sul mercato.

Mourinho è in fase di corteggiamento

Stiamo parlando di un giovanissimo difensore della Juventus, che piace particolarmente a José Mourinho: Dean Huijsen. Il classe 2005 era sostanzialmente promesso al Frosinone, ma l’inserimento nell’operazione da parte di José Mourinho e Pinto, avrebbe messo in seria difficoltà l’olandese. La possibilità di farsi rapidamente un nome in un club d’alta classifica, affianco ad un allenatore piuttosto rinomato per la capacità di far progredire i giovani talenti, sta ingolosendo non poco Huijsen. In questo momento, secondo gianclucadimarzio.com, sarebbe lo stesso olandese a spingere per approdare nella città eterna. Pinto e colleghi, lottando contro l’uragano mediatico relativo all’addio del ds, stanno tentando di sbloccare l’operazione, che assicurerebbe un giocatore di prospettiva, su cui costruire un progetto a lungo termine.

Al contrario dell’affare Bonucci, o di numerosi nomi emersi negli scorsi giorni, il talento bianconero rappresenterebbe un approccio sensibilmente diverso, più improntato alla valorizzazione di un giovane, rispetto alla ricerca delle ultime forze a disposizione di un calciatore d’esperienza come Leonardo Bonucci. In ogni caso, nonostante l’entusiasmo dello Special One, il budget a disposizione rimane il medesimo: secondo le indiscrezioni emerse, Tiago Pinto si ritrova con un misero budget di 2 milioni di euro lordi, nei quali dovrebbero rientrare non soltanto i costi dell’operazione in sé, ma anche e soprattutto l’ingaggio del calciatore in questione. In questo caso, a differenza del caso Bonucci, il giovane olandese non dovrebbe pretendere cifre particolarmente esose. L’offerta della Roma consiste in un prestito secco, ma i bianconeri stanno ancora valutando se valga la pena, sul piano prettamente economico, disattendere l’accordo già chiuso a voce con il Frosinone.