Calciomercato Roma, l’affare non salta più: Mou esulta

Archiviata la qualificazione alla Coppa Italia, la Roma si rituffa a capofitto nel calciomercato prima di un nuovo tour de force

Iniziata con Zeki Celik e Bryan Cristante arretrati nella difesa a tre, la partita di ieri sera contro la Cremonese ha conosciuto una svolta con l’ingresso in campo di Paulo Dybala, ma anche con il passaggio ad una linea a quattro. In attesa che il calciomercato gli regali un rinforzo, José Mourinho ha ricevuto indicazioni rassicuranti in merito ad un possibile cambio di modulo, anche se le sfide contro Atalanta, Lazio e Milan non sembrano le più adatte per sperimentare. Visto il risicato budget per il mercato in entrata (2 milioni di euro lordi), Tiago Pinto dovrà andare sul prestito secco di un giovane Under 23.

Da qui nasce la trattativa per Dean Huijsen. Le resistenze della Juventus, che ha da tempo un accordo con il Frosinone, potrebbero condurre il dirigente giallorosso verso altri lidi, ma l’identikit dovrà sempre rispondere a questi parametri. Per fare qualcosa di diverso o regalare anche un secondo rinforzo a Mou, ci sarà bisogno di cedere qualcuno. Non è un mistero che in uscita, la Roma è pronta a valutare offerte per Houssem Aouar, Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola e che sta valutando anche l’interruzione del prestito di Renato Sanches.

Calciomercato Roma, il Flamengo non molla Vina

La partenza di uno o più elementi presenti nell’attuale rosa, oltre a dare respiro alle casse giallorosse, contribuirebbe anche a ridurre la massa salariale, liberando così nuovi slot nella lista UEFA. A livello finanziario, tuttavia, l’operazione più remunerativa potrebbe riguardare un calciatore non a disposizione dello ‘Special One’. Stiamo parlando di Matias Vina, attualmente in prestito al Sassuolo. Nonostante la Roma abbia rifiutato la prima proposta da 6 milioni di euro, il Flamengo, contrariamente a quanto emerso nella giornata di ieri, non ha intenzione di mollare la presa.

Stando alle informazioni raccolte dall’esperto di mercato brasiliano, Venê Casagrande, su precisa richiesta di Tite il club carioca continua a considerare l’uruguaiano la priorità assoluta nel ruolo di terzino sinistro. Tutte le altre opzioni vengono considerate dall’ex Ct del Brasile dei meri piano B. Gli agenti dell’ex Palmeiras, che piace anche a Corinthians, Bahia e alla sua ex squadra, si sono già rimessi al lavoro per tentare di trovare il giusto compromesso tra l’offerta da 6 milioni di euro e la richiesta della Roma da 10 milioni di euro. Internamente, secondo il giornalista sopra menzionato, la dirigenza rossonera ha già stabilito una dead line che non è stata resa nota.