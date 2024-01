Calciomercato Roma, nome nuovo per la difesa: offerto a Pinto

In piena emergenza difensori, la Roma deve rinforzare quel reparto a gennaio: ecco chi è stato offerto a Pinto

Anno nuovo, stessi problemi. La Roma è sicuramente tra le squadre messe peggio a livello numerico in difesa. I vari infortunati e la Coppa d’Africa di mezzo complicano ulteriormente i piani di José Mourinho. Pinto dovrà dunque gettarsi a capofitto sul mercato.

La partita contro la Cremonese in Coppa Italia è stato il manifesto della situazione critica circa i tre difensori. Mourinho ha iniziato la partita con Celik, Cristante e Llorente, di fatto due su tre fuori ruolo. Una volta usciti il turco e lo spagnolo, in pieno forcing finale giallorosso, la Roma non aveva alcun difensore a disposizione. Questo per la solita lista che siamo abituati ad elencare. Smalling e Kumbulla sono fuori da tantissimo tempo e non sembra previsto un ritorno nel breve periodo.

Mancini ieri non era nemmeno convocato. D’altronde il 23 giallorosso è stato rischiato sia con il Napoli che con la Juventus nonostante un principio di pubalgia che risale a poco prima della sfida vinta contro i partenopei. Ieri era un’occasione per farlo riposare. Chi invece sta bene e inoltre stava anche facendo bene a livello di prestazioni era N’Dicka, partito però per la Costa d’Avorio per giocare la Coppa d’Africa.

Il calciatore è stato offerto, ora sceglie la Roma

Un ulteriore problema, se già non fossero abbastanza, è l’esiguo budget a disposizione di Tiago Pinto ovvero meno di 2 milioni lordi tra costo dell’operazione e ingaggio da qui a giugno. Cifre che dunque precludono un investimento di un certo tipo e aprono la strada a sole due destinazioni: un parametro zero con stipendio contenuto o un prestito. Proprio con quest’ultima formula potrebbe arrivare Kamil Piatkowski.

Secondo laroma24.it, alcuni intermediari hanno offerto il classe 2000 in forza al Salisburgo a Pinto, consapevoli delle difficoltà economiche della Roma in questo momento. Il giocatore è alto 191 centimetri, questo fa di lui un giocatore roccioso e solido, ma non esente da qualche acciacco. Infatti, durante il suo prestito al Genk, aveva patito un infortunio al polpaccio che l’ha tenuto fuori un mese. Piatkowski come detto è di proprietà del Salisburgo che lo pagò 5 milioni di euro nonostante non abbia fin qui trovato lo spazio che tutti si aspettavano.