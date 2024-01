Clamoroso Roma, i Friedkin hanno deciso: no al rinnovo e addio immediato

Clamoroso Roma, addio immediato. Ultimo mese in giallorosso e poi sarà quasi sicuramente addio. Ecco quello che sta succedendo

Clamoroso dentro la Roma. L’addio potrebbe essere immediato, altro che estate. Ultimo mese, ultimi giorni, poi tanti cari saluti dopo tre anni dentro Trigoria con tante difficoltà e forse con qualche errore ma anche con la consapevolezza di avere fatto il massimo con quelle che sono state le poche risorse a disposizione.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dà per certo una cosa: i Friedkin hanno deciso di non rinnovargli il contratto e sono alla ricerca di un sostituto. Un contratto in scadenza alla fine di questa stagione che non avrà nessun prolungamento. E allora ecco che le strade si potrebbero dividere in maniera anticipata. Sì, Tiago Pinto dirà addio alla Roma.

Clamoroso Roma, Pinto via a febbraio

Dopo questa sessione di mercato, salvo clamorosi colpi di scena, Pinto dovrebbe lasciare la Roma. A inizio febbraio le strade si divideranno – così si legge – con la Ceo Lina Souloukou alla ricerca del sostituto del gm portoghese. Una decisione che era nell’aria, comunque, visto che non si è mai parlato realmente di rinnovo con il giovane dirigente portoghese, che adesso si dovrà trovare una sistemazione.

E per il successore? Il nome di Modesto piace, ma al momento non ci sono possibilità che lo stessi lasci il Monza. Quindi si è ancora alla caccia di un sostituto e Massara, ex Milan, ed ex Roma anche, che è nella lista dei candidati. Ma la decisione più importante, per il momento, è arrivata. Con Tiago Pinto sarà addio. Immediato. Incredibile.