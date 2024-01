Conte tra Milan e Roma: l’ex scioglie i dubbi, scelta clamorosa

Roma protagonista in queste fredde ore invernali: oltre alla situazione dirigenziale, occhio ai possibili risvolti per la panchina. Lo scenario.

Reduce dall’importante successo ottenuto in Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono soprattutto le vicende extra-campo. Un po’ a sorpresa, infatti, nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’addio di Tiago Pinto, che sarà effettivo a partire dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Ma non è finita qui.

Volente o nolente, infatti, a tenere banco è ancora il futuro di José Mourinho. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, l’allenatore lusitano non ha nascosto il desiderio di continuare la sua esperienza nella Capitale. Le trattative per il rinnovo, però, latitano. Con i Friedkin non c’è stato ancora il summit risolutore per porre le premesse per il prolungamento. Motivo per il quale il futuro dello Special One, almeno per il momento, sembra essere un rebus ancora tutto da sciogliere che potrebbe vivere punti di svolta soltanto nei prossimi mesi.

Desideri: “Tra Roma e Milan, Conte sceglierebbe i rossoneri”

Ecco perché continuano a gravitare diversi profili attorno alla panchina della Roma. Tra questi, impossibile non considerare quello di Antonio Conte, accostato in Serie A anche ad altre big come Milan e Juventus. Dopo la chiusura dell’esperienza con il Tottenham, il tecnico salentino è ancora alla ricerca di una panchina, dopo aver rispedito al mittente l’offerta del Napoli.

Intervenuto a TV PLAY in onda sul canale Twitch, l’ex Roma Stefano Desideri ha detto la sua sul tema: “Ibrahimovic può essere utile nel parlare con qualche calciatore giovane però deve essere presente. Mentre Conte se dovesse essere conteso da Roma e Milan, sceglierebbe sicuramente il Milan”.