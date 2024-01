Dalla Juventus alla Roma: è già in città

Dalla Juventus alla Roma, il calciatore è davvero pronto a trasferirsi nella capitale a gennaio: è addirittura già in città

La Roma continua a lavorare sul mercato a causa dell’emergenza in difesa. La partenza di Ndicka, che sarà assente per la Coppa D’Africa e l’infortunio di Smalling mettono nei guai José Mourinho, che adesso si ritrova con gli uomini contati in uno dei reparti apparsi più in difficoltà in questo avvio di stagione.

I giallorossi nel frattempo hanno già cominciato a pianificare il futuro, attraverso l’annuncio ufficiale dell’addio di Tiago Pinto, per il quale si parla già di Premier League e di Arabia Saudita come prossima avventura. Nonostante l’uomo mercato abbia lasciato la società non si può non pensare al mercato, ed il club capitolino continua a lavorare sui nomi sondati finora dall’ex manager del Benfica.

Sul fronte mercato arrivano buone notizie per i tifosi giallorossi, con uno degli obbiettivi principali che si avvicina sempre di più, la trattativa è infatti in stato avanzatissimo.

Dalla Juventus alla Roma: trattativa vicinissima alla chiusura

La Roma continua a cercare vari profili che possano migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. L’addio di Pinto non costringe la società a dover ricominciare, in quanto si lavorerà presumibilmente sui nomi già individuati dal portoghese, con un occhio di riguardo alla difesa, che rappresenta il reparto più carente sia a livello numerico che qualitativo.

Dopo il no definitivo per Bonucci, arrivato dopo un insistente contestazione da parte dei tifosi, che in massa hanno detto no al trasferimento dell’ex Juventus si lavora per un altro nome in uscita da Torino, ovvero Dean Huijsen. Il giovane talento bianconero sarebbe dovuto passare al Frosinone, ma l’inserimento della Roma, e soprattutto di Mourinho hanno ribaltato l’esito dell’affare.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio infatti i giallorossi ora sarebbero vicinissimi al trasferimento in prestito del giovane difensore, riuscendo così a bruciare la concorrenza della squadra di Di Francesco. Nel frattempo l’agente del calciatore è a Torino per trattare la cessione alla Roma, che avverrà anche in questo caso solo in prestito.