Erede Tiago Pinto: accordo con la Roma, c’è la data della firma

Dopo l’addio di Tiago Pinto, ecco il nome del prossimo direttore sportivo della Roma. Manca soltanto l’ufficialità

Secondo le indiscrezioni, in seguito alla rottura tra Tiago Pinto e la Roma, sarebbe già disponibile un nuovo direttore sportivo, pronto a raccogliere il testimone del ds portoghese già a febbraio.

L’addio sostanzialmente certo di Tiago Pinto ha generato un rapido vociare sui social in merito ai possibili eredi, ma un nome in particolare sarebbe “già promesso” alla società capitolina.

“Si è promesso alla Roma”

Si tratta di Frederic Massara, ex dirigente del Milan, che, secondo le voci, avrebbe già fissato un appuntamento con la CEO giallorossa Lina Souloukou. Tra i nomi emersi nelle ultime ore, il suo e quello di François Modesto – attuale ds del Monza – erano i più papabili e, difatti, rimangono tutt’ora i probabili innesti nella dirigenza giallorossa. Massara, ex collaboratore di Walter Sabatini, ha già collaborato in precedenza con i giallorossi, inserendosi in svariate trattative degli ultimi mesi.

A partire dal primo febbraio, Pinto non indosserà più la cravatta giallorossa e, di conseguenza, l’appuntamento tra i vertici giallorossi e Massara dovrebbe avere un solo e unico esito. Nonostante ciò, come già evidenziato, l’ingaggio di Massara non impedirebbe a Modesto di varcare i cancelli di Trigoria, instaurando una proficua collaborazione.