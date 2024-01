Lazio-Roma, UFFICIALI data e orario del derby di Coppa Italia

Lazio-Roma, mercoledì prossimo derby di Coppa Italia a partita secca. La Lega ha reso noto in maniera ufficiale anche l’orario

Con la vittoria di ieri contro la Cremonese in rimonta, e con fatica, la Roma di Mourinho si è presa i quarti di finale di Coppa Italia. E adesso sarà derby contro la Lazio. Una sfida da dentro o fuori, con la possibilità anche dei tempi supplementari qualora finisse in pareggio, che mette in palio una semifinale importante. E che i giallorossi hanno tutta l’intenzione di prendersi.

Si gioca mercoledì 10 gennaio, quindi tra meno di una settimana. E la Lega ha reso noto in maniera ufficiale l’orario del match. Niente serale. Quindi l’Olimpico potrebbe anche avere qualche problemino a riempirsi. Difficile però che una partita così sentita non regali l’ennesimo tutto esaurito: normalità per i giallorossi, un poco meno per i biancocelesti come siamo abituati a vedere.

Lazio-Roma ufficiale l’orario del derby e il costo dei biglietti

Si gioca mercoledì alle 18,30. Con la Lazio che ha reso ufficiali anche i costi dei biglietti. Alcuni ovviamente sono stati messi a disposizione solamente dei tifosi biancocelesti. Ecco, comunque, i prezzi settore per settore.

Il costo minino è quello di 45 euro di Curva e Distinti, Tevere Parterre 60, Tevere normale 65, Monte Mario laterale 110, centrale 150 euro (esclusi i diritti di prevendita). Come per tutti i derby la società del presidente Lotito riserverà alla Roma circa 20mila biglietti tra Curva Sud, Distinti e Tribuna Monte Mario Lato Sud. Il club dei Friekdin partirà questa mattina con una prelazione per gli abbonati che sono 36mila e poi se rimarrà qualcosa partirà quella che è la vendita libera.