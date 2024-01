Mauro risponde a Mourinho: “Non sono disponibile a farlo”

Intervenuto nel corso della diretta su Mediaset, Massimo Mauro ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a José Mourinho.

Archiviata la vittoria preziosissima ottenuta contro il Cremonese, José Mourinho ha fatto nuovamente parlare di sé a microfoni spenti. Intervistato ai microfoni di Mediaset, infatti, il tecnico portoghese aveva “punzecchiato” Massimo Mauro, che non era presente in studio, per alcune giudizi con i quali l’opinionista aveva commentato la vittoria della Roma contro il Napoli.

Nell’esprimere un suo parere sulla sfida dell’Olimpico, infatti, Mauro aveva definito “discutibile” l’atteggiamento degli uomini di Mourinho, al limite dell’antisportivo. Tanto è bastato per scatenare la reazione immediato dello Special, che ha invocato “rispetto”. Al termine del match di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana, Massimo Mauro è ritornato sull’argomento, prendendo immediatamente posizione rispetto a quanto detto dall’allenatore della Roma.

Mauro e il messaggio immediato a Mourinho: “Non posso fare il nemico di nessuno”

Intervenuto sull’argomento, Massimo Mauro si è espresso in questi termini: “Non devo ripetere niente di quello che ho detto. Lì c’è tutto il rispetto per gli allenatori, per i giocatori, per gli arbitri e per Mourinho. Se ha bisogno di un nemico, io non sono disponibile. Se vuole parlare di calcio, ci incontriamo e parliamo di calcio. Per il resto io non sono uno che può fare il nemico di nessuno”.

“Sgradevole che abbia parlato in tua assenza? Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore. Non fa mai niente a caso, se ha fatto quello che ha fatto, avrà i suoi motivi. Onestamente ho risentito quanto detto: è il mio lavoro, ho sempre rispettato tutti. Mourinho è un uomo che ha vinto tutto, io posso fare il suo nemico?”