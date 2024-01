Roma, rescissione UFFICIALE: ha annunciato l’addio a fine allenamento

E’ arrivata l’ufficialità e ha già salutato tutti, si appresta a partire: lascerà la Roma, è già caccia al sostituto

Le sessioni di mercato regalano sempre colpi di scena, sia in entrata che in uscita. Le notizie si susseguono una dopo l’altra, ma alcune fanno più rumore di altre. La Roma è dunque pronta ad andare alla caccia del sostituto dopo la comunicazione dell’ultima ora.

La seconda parte della stagione della Roma è piena di impegni sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda il mercato, il mese di gennaio sarà l’unica possibilità per mettere qualche pezza ad una rosa non completa, in particolar modo in difesa. La mancanza di difensori a sufficienza per permettere a Mourinho di evitare di schierare calciatori fuori ruolo è un’assoluta priorità. Giusto nella recente sfida di Coppa Italia, vinta 2-1 in rimonta con la Cremonese, il tecnico lusitano ha dovuto schierare Cristante e Celik nel trio difensivo insieme a Llorente per poi concludere la gara senza un difensore di ruolo in campo.

Certamente, questa situazione è stata anche figlia dello svantaggio, ma fa riflettere sulla mancanza numerica di alternative: gli infortuni a lungo termine di Smalling e Kumbulla, i fastidi di Mancini e la Coppa d’Africa di N’Dicka. Inoltre la Roma ha ben tre competizione a cui far fronte. La prima in ordine di tempo è la Coppa Italia con i quarti di finale contro la Lazio, nel super derby dei quarti di finale, in programma già mercoledì 10 gennaio. Ovviamente la priorità va al campionato, ma senza smettere di sognare un altro trionfo europeo dopo la Conference League del 2022. Stiamo parlando dell’Europa League, coppa sfumata solo ai calci di rigore la scorsa stagione contro il Siviglia.

L’annuncio è arrivato, manca solo l’ufficialità

L’ultima notizia che ha sconvolto la Roma è quella dell’addio di Tiago Pinto. Il portoghese saluterà definitivamente la squadra capitolina alla fine di questa sessione di mercato dove avrà il compito, come detto in precedenza, di portare a termine un acquisto in difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Pinto ha annunciato oltre alla società anche alla squadra il suo futuro. Al termine dell’allenamento odierno, il portoghese si è congratulato per il passaggio del turno in Coppa Italia e ha annunciato il suo addio, spronando la rosa a chiudere al meglio questa stagione.

Ora sarà compito di Lina Souloukou, ceo della Roma, individuare il sostituto di Pinto nel ruolo di direttore sportivo. Il sogno della greca è di portare a Roma un suo ex collega ai tempi dell’Olympiacos ovvero Francois Modesto, attualmente però legato al Monza. Il piano B sarebbe Frederic Massara altrimenti ci sarebbe altri profili da valutare man mano. Insomma, la caccia al dopo Pinto è ufficialmente iniziata.