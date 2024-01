Smalling, dall’infortunio al possibile addio: spunta la data del rientro

Tanta incertezza sul futuro di Chris Smalling nella capitale: l’addio è sempre più probabile, ma spunta la data del rientro

Questa prima parte di stagione ha evidenziato tutti i limiti di questa rosa, che vede nella difesa il suo vero punto debole a livello numerico ancora prima che di qualità. Se lo scorso anno il pacchetto arretrato dava grande sicurezza, grazie anche alle prestazioni di Ibanez e Smalling, che si distinguevano spesso per i duelli aerei vinti.

Dopo la cessione del brasiliano i continui problemi fisici dell’ex Manchester United lo hanno reso un oggetto misterioso all’interno dei cancelli di Trigoria, e anche Mourinho sembra essersi ormai rassegnato ad aver perso un pilastro della sua difesa.

Con la partenza di Ndicka per la Coppa D’Africa, l’infortunio dell’inglese e il mancato recupero di Kumbulla la società ha l’obbligo di intervenire sul mercato per sopperire alle assenze. Tuttavia proprio da Smalling potrebbero arrivare finalmente buone notizie circa il suo recupero, ecco quando potrebbe rientrare il difensore ex red Devils.

Smalling, rientro vicino? Ecco quando potrebbe tornare

La Roma sta faticando e non poco in campionato a causa dei tanti gol subiti e di una difesa che non da più sicurezze come lo scorso anno. Uno dei principali motivi non può che essere l’assenza di Smalling, il cui infortunio è diventato un vero e proprio caso per Mourinho ed il suo staff.

L’inglese non ha praticamente mai giocato in questo campionato e la sua assenza, sommata anche a quella di Kumbulla ha costretto lo Special One a ripiegare fin troppo spesso su Bryan Cristante, arretrato sulla linea difensiva.

Di Smalling se ne sono dette di ogni tipo, ma quella che dovrebbe rallegrare maggiormente i tifosi è certamente la notizia secondo la quale il suo rientro fosse previsto per il 2024, anche se la data non è ancora stata specificata. C’è chi sostiene che l’ex United possa tornare nelle prossime settimane ad allenarsi in gruppo, mentre chi prevede un suo rientro addirittura a marzo.

Tanta incertezza dunque, proprio per questo motivo la società si vede costretta ad intervenire sul mercato per cercare almeno un sostituto, in attesa di capire le tempistiche per un suo rientro in campo.