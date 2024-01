Addio Dybala Roma, c’è già la data: clausola attiva

La permanenza di Dybala alla Roma dipende anche dalle clausole presenti sul contratto: ecco tutti i possibili scenari.

Paulo Dybala e la Roma, un binomio che fin qui ha funzionato ma che potrebbe cessare di esistere da un momento all’altro. Alla ricerca di un trofeo in giallorosso, il futuro dell’argentino potrebbe prendere pieghe inaspettate per via delle clausole presenti nel suo contratto.

Sembra ieri quando a luglio 2022 veniva ufficializzato il passaggio di Dybala alla Roma. Una presentazione storica al Colosseo quadrato davanti a 10.000 persone che accoglievano uno dei calciatori più forti della storia recente della Serie A. L’arrivo dell’ex Juventus alla corte di Mourinho aveva fatto sognare i tifosi sin da subito, ancor prima dei gol, degli assist e delle magie che da lì a poche settimane avrebbe cominciato a regalare. Fin qui è stata una stagione e mezza positiva da parte della Joya nonostante sia mancato il trofeo.

Eppure Dybala e la sua Roma non ci sono andati molto lontani, basti pensare alla scorsa stagione quando il sogno Europa League svanì in finale ai calci di rigore col Siviglia. Proprio in occasione dell’ultimo atto con gli spagnoli, la rete del momentaneo 1-0 era stata siglata da Dybala con una conclusione precisa nel primo tempo. L’obiettivo del classe 1993 è quello di ripagare l’affetto dei tifosi con un trofeo che permetterebbe a Dybala di conquistare il suo 16esimo titolo personale tra Palermo, Juventus e Nazionale argentina.

I dettagli sulla clausola di Paulo Dybala

Sembra tutto molto bello all’apparenza, ma nel contratto di Dybala si nascondono delle clausole che potrebbe rendere la Roma inerme dinanzi ad un’offerta. Come riportato da Fabrizio Romano, la situazione necessita di essere spiegata. La famosa clausola di 12 milioni esiste ed è attiva fino al 15 gennaio. Una volta scaduta la deadline, la Roma non è ancora al sicuro visto che quest’ultima si riattiverà per tutto il mese di luglio. Inoltre, non è vero che in ogni caso i 12 milioni andrebbero obbligatoriamente accettati.

Infatti, se un club straniero offre quella cifra alla Roma per Dybala allora i giallorossi non hanno più voce in capitolo, con solo l’argentino padrone del proprio futuro. E se invece fosse una squadra italiana ad offrire quei soldi? In quel caso sarà la Roma a dover decidere se accettare o rifiutare. Questo per evitare di rinforzare gli avversari nazionali tra un possibile ritorno alla Juventus o le avances di qualche altra squadra come per esempio l’Inter o il Milan. Seguiranno aggiornamenti, anche se la Roma spera di non dover rispondere ad alcuna offerta per godersi ancora il numero ventuno.