Altro che gratis, 5 milioni per il pupillo di Mou: accordo e firma immediata

Spuntano le vere cifre del trasferimento del difensore pupillo di José Mourinho: altro che gratis, l’accordo è costato ben 5 milioni di euro

Comincia ufficialmente il calciomercato europeo, e la Roma annuncia già le prime decisioni che potranno cambiare il futuro prossimo della squadra e della società. Il primo a lasciare è stato Tiago Pinto, arrivato alla fine del suo contratto in giallorosso che sarebbe scaduto a giugno, ma la volontà del club di non rinnovare il suddetto accordo ha portato l’ormai ex gm romanista all’addio.

Con una trattativa lampo la Roma ha anche annunciato il primo acquisto in difesa, arrivato dopo le tante polemiche riguardanti la trattativa che avrebbe dovuto portare Leonardo Bonucci nella capitale. Sui social i supporter romanisti hanno fatto sentire tutto il loro disappunto per l’acquisto dell’ex Juventus, e alla fine anche la società ha optato per l’abbandono della trattativa.

Quello che ha stupito tutti però è il trasferimento del pupillo di José Mourinho, che sarebbe dovuto partire a zero, e per il quale invece la proprietà ha investito ben 5 milioni di euro, la firma adesso è ad un passo.

Il pupillo di Mourinho non parte gratis: accordo per 5 milioni e firma imminente

Il calciomercato invernale, anche detto di riparazione, difficilmente lascia parlare di se per la qualità degli acquisti. Sempre più di rado, in particolare in Italia, vengono spese cifre folli a gennaio, anche se proprio la Roma non molto tempo fa acquistò a gennaio un certo Radja Nainggolan, con un’operazione in prestito da circa 3 milioni di euro, più altri 6 milioni per la metà del cartellino del calciatore.

I giallorossi ora vivono una situazione economica molto complicata e che gli impedisce grossi investimenti, ragion per cui la società ha deciso di ripiegare sul prestito del giovane Dean Huijsen. Quello che lascia tutti a bocca aperta però è il trasferimento di un altro pupillo di Mourinho, ovvero Eric Dier, da tempo accostato alla Roma.

Secondo Florian Plattemberg , giornalista di Sky Sport il difensore inglese sarebbe vicinissimo al passaggio al Bayern Monaco, che avrebbe già trovato l’accordo verbale sia con il calciatore che con il Tottenham. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma nonostante questo il club bavarese vorrebbe anticipare i tempi e versare nelle casse degli Spurs circa 5 milioni di euro, manca dunque solo il “sì” definitivo dei tedeschi e Dier sarà pronto ad una nuova avventura.