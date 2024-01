Blitz per Conte, comunicazione arrivata: il triplo sì “spacca” la dirigenza

Il futuro di Antonio Conte rappresenta un crocevia importante anche per le strategie di mercato della Roma. Intanto, un doppio sì è stato strappato.

Volente o nolente quello di Antonio Conte è uno dei profili che si sta maggiormente prendendo le luci della ribalta in questo periodo. Del resto, il tecnico salentino dopo la fine dell’esperienza con il Tottenham non ha ancora scelto una panchina. Accostato anche alla Roma, l’ex CT della Nazionale avrebbe però cominciato a diradare alcuni dubbi sul suo futuro.

Secondo quanto evidenziato da Sportitalia, infatti, negli ultimi giorni si sarebbe tenuto un summit di mercato tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’ex tecnico di Inter e Juventus. Circostanza nella quale il patron Azzurro avrebbe ribadito il suo interesse ad affidare la panchina del Napoli proprio ad Antonio Conte, al quale sarebbe disposto ad offrire un contratto triennale. Pur non declinando formalmente la proposta, Conte ha deciso di prendersi del tempo. Una scelta dietro la quale si celano le ultime mosse del Milan. Il sogno di Conte, infatti, è quello di sedere sulla panchina del Diavolo. Sotto questo punto di vista, ci sono degli aggiornamenti importanti da monitorare con attenzione.

Conte-Milan, la posizione dei rossoneri e l’intreccio con la Roma

Conte, infatti, avrebbe messo il Milan in cima alla lista delle sue priorità, incassando un’apertura importante non solo da Ibrahimovic ma anche da Moncada. Furlani, invece, preferirebbe virare con decisione su un altro tipo di profilo come Thiago Motta, che fa gola anche alle altre big come Juventus e Roma.

Quello che sta per materializzarsi è un intreccio che chiama in causa (in modo indiretto) anche i giallorossi. Con il futuro di Mourinho ancora tutto da definire, alla Roma sono stati accostati sia Conte che Thiago Motta. Tuttavia, i Friedkin non hanno ancora sciolto in maniera definitiva le riserve: anche la possibile permanenza di Mourinho, ad esempio, non è da escludere a priori. Giuntoli nelle ore più calde del mercato invernale, il tourbillon per le panchine di Serie A ancora in ballo ha cominciato a prendere quota.