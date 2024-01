Calciomercato Roma, affare fatto: il “10” porta lo sconto

Calciomercato Roma, affare fatto: c’è anche lo sconto sull’operazione. Ecco tutte le cifre che hanno portato alla chiusura dell’affare

Dean Huijsen è già a Roma. Atterrato nella Capitale, a Fiumicino per la precisione, alle 16:40. Il difensore, il primo colpo dei giallorossi in questa sessione di mercato, sosterrà immediatamente le visite mediche a Villa Stuart e poi metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al termine di questa stagione. Prestito oneroso, quindi, è la formula.

Pinto ha superato la concorrenza del Frosinone, che sembrava davvero essere ad un passo dall’olandese. Ma i giallorossi, che di tempo e di fondi per prenderne uno diverso non ne hanno, sono riusciti a fare il colpo. E Gianluca Di Marzio ha svelato le cifre esatte di questa operazione.

Calciomercato Roma, le cifre per Huijsen

La cifra del prestito è di 650mila euro. Se il difensore dovesse giocare almeno 10 partite con la Roma, dalla cifra verranno scontati 250mila euro. E, in quel caso, il club giallorosso dovrebbe versare quindi solo 400mila euro nelle casse della Juve. Qualunque sia la situazione, la Roma manterrà comunque il 50% della futura vendita di Cherubini.

Ecco, allora che l’affare è andato in porto. Huijsen potrebbe già andare almeno in panchina domenica e, nella serata di mercoledì contro la Lazio in Coppa Italia sarà sicuramente a disposizione di Mourinho. Che, vista la situazione inoltre potrebbe pure decidere di mandarlo in campo. Con l’assenza di Ndicka, sono solamente due i difensori centrali agli ordini dello Special One: Mancini e Llorente. Con il primo che, in campionato, è anche in diffida. Quindi c’è il rischio che un giallo lo possa mettere fuori uso per la trasferta di Milano. La prossima settimana sarà fondamentale, senza dubbio, per conoscere il futuro della stagione giallorossa.